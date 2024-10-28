NBA／崔永熙成中國第7位例行賽登場球員 首秀得分超越姚明

籃網隊今天以115：102爆冷打敗公鹿隊，奪下本季首勝。中國大陸球員崔永熙生涯首次出賽，靠罰球拿下1分，成為2018年周琦後，首位在NBA例行賽得分的中國球員。

本場比賽前3節打得不分上下，籃網帶著5分領先進入決勝節。籃網砍將湯瑪斯（Cam Thomas）帶隊打出17：4攻勢，取得17分領先，公鹿最後3分26秒就放棄比賽。籃網則在1分58秒時換上崔永熙，他快攻切入時造成對手犯規，站上罰球線，2罰1中，本場數據就只有這1分。

Strong outing from the @BrooklynNets backcourt for their first win of the year 🔥



Cam Thomas: 32 PTS, 5 REB

Dennis Schröder: 29 PTS, 6 AST, 5 3PM pic.twitter.com/jD4HrUPSpW — NBA (@NBA) 2024年10月28日

湯瑪斯攻下全場最高的32分，施羅德（Dennis Schroder）得到29分6助攻，西蒙斯（Ben Simmons）只有2分6籃板6助攻。公鹿方面，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下22分12籃板7助攻，里拉德（Damian Lillard）砍進21分。

崔永熙成為史上第7位在NBA例行賽出戰的中國球員，他受訪時談到罰球當下的心情，「第1罰確實有點緊張，但第2罰投進後就好多了。」他還表示，「這個起點和熱身賽一樣，先把這一兩分鐘打好，後面有可能給更多時間，也有可能更少。只要把場上的事做好就行。」

中國球員生涯首戰最高得分是易建聯的9分，王治郅有6分，孫悅則是4分，巴特爾、姚明和周琦初登板都是0分。崔永熙也是2018年周琦後，首位在NBA得分的中國球員。

Giannis Antetokounmpo is TOO STRONG 😤pic.twitter.com/XvbjDPdCsL — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年10月27日

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