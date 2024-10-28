快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／崔永熙成中國第7位例行賽登場球員 首秀得分超越姚明

聯合新聞網／ 綜合報導
崔永熙。 法新社
崔永熙。 法新社

籃網隊今天以115：102爆冷打敗公鹿隊，奪下本季首勝。中國大陸球員崔永熙生涯首次出賽，靠罰球拿下1分，成為2018年周琦後，首位在NBA例行賽得分的中國球員。

本場比賽前3節打得不分上下，籃網帶著5分領先進入決勝節。籃網砍將湯瑪斯（Cam Thomas）帶隊打出17：4攻勢，取得17分領先，公鹿最後3分26秒就放棄比賽。籃網則在1分58秒時換上崔永熙，他快攻切入時造成對手犯規，站上罰球線，2罰1中，本場數據就只有這1分。

湯瑪斯攻下全場最高的32分，施羅德（Dennis Schroder）得到29分6助攻，西蒙斯（Ben Simmons）只有2分6籃板6助攻。公鹿方面，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下22分12籃板7助攻，里拉德（Damian Lillard）砍進21分。

崔永熙成為史上第7位在NBA例行賽出戰的中國球員，他受訪時談到罰球當下的心情，「第1罰確實有點緊張，但第2罰投進後就好多了。」他還表示，「這個起點和熱身賽一樣，先把這一兩分鐘打好，後面有可能給更多時間，也有可能更少。只要把場上的事做好就行。」

中國球員生涯首戰最高得分是易建聯的9分，王治郅有6分，孫悅則是4分，巴特爾、姚明和周琦初登板都是0分。崔永熙也是2018年周琦後，首位在NBA得分的中國球員。

公鹿 籃網

相關新聞

NBA／超越C羅成史上「最醜雕像」？韋德自嘲：那個人是誰

「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）職業生涯在熱火隊創造許多輝煌時刻，球團安排球場外放置紀念雕像，今天正式公開，但外型醜到韋德本人都吐槽，「那個人是誰？」 熱火總裁萊利（Pat Riley）

NBA／柯瑞連續「翻船」傷退 快艇力壓勇士奪客場連勝

雷納德（Kawhi Leonard）歸期未定，快艇隊仍找到勝利方程式，昨天先擊敗金塊隊奪新賽季首勝，今天在哈登（Jame...

NBA／柯瑞左腳踝扭傷退場 勇士教頭透露新進度

勇士隊今天以104：112敗給快艇隊，吞下新賽季第一敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節因左腳踝「翻船」...

NBA／馬克西觸底反彈砍本季新高45分 76人延長賽退溜馬

76人隊雙星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）開季都缺陣，吞下2連敗。今天作客溜馬隊主場，馬克西（Tyrese Maxey）全場狂轟45分，幫助76人在延長賽以118：1

NBA／籃網41歲主帥奪執教首勝 紀念球不能放在家

國王隊前助教費南德茲（Jordi Fernandez）新賽季接下籃網隊兵符，今天更迎接擔任總教練第一場勝利，率隊以115...

NBA／崔永熙成中國第7位例行賽登場球員 首秀得分超越姚明

籃網隊今天以115：102爆冷打敗公鹿隊，奪下本季首勝。中國大陸球員崔永熙生涯首次出賽，靠罰球拿下1分，成為2018年周琦後，首位在NBA例行賽得分的中國球員。 本場比賽前3節打得不分上下，籃網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。