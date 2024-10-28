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NBA／柯瑞連續「翻船」傷退 快艇力壓勇士奪客場連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登(右)率隊斬斷勇士連勝。 美聯社
哈登(右)率隊斬斷勇士連勝。 美聯社

雷納德（Kawhi Leonard）歸期未定，快艇隊仍找到勝利方程式，昨天先擊敗金塊隊奪新賽季首勝，今天在哈登（James Harden）、祖巴茲（Ivica Zubac）和鮑威爾（Norman Powell）得分都超過20分聯手下，以112：104力退當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷退的勇士隊，也讓勇士熱身賽到開季拉出的8連勝告終。

勇士和快艇首節34：34打平，第二節勇士開節陷入得分荒，前4分鐘一分未得，讓快艇打出9：0攻勢拉開領先，勇士換上柯瑞後終於止血，希爾德（Buddy Hield）個人連拿6分還傳出助攻，讓勇士回敬8：0小高潮，半場打完將差距縮小到54：59。

第三節成快艇鮑威爾個人秀，他單節就轟進16分，包括最後1秒的外線破網，讓快艇帶著86：79優勢進入決勝節。

柯瑞第三節末因腳踝「翻船」下場，在場邊不斷伸展後在第四節剩下最後8分鐘時回到賽場，但快艇在波特（Kevin Porter Jr.）外線帶動下將差距擴大到95：85；且柯瑞上陣後左腳踝又再度扭傷，7分55秒就在球隊人員陪同下直接回到休息室。

少了柯瑞的勇士，維金斯（Andrew Wiggins）挺身而出，他飆進外線後魯尼（Kevon Looney）馬上抄掉哈登的球且快攻得手，勇士20秒內連拿5分讓差距縮小到95：101也逼出快艇喊暫停；恢復比賽後魯尼和維金斯又聯手攻下5分，讓差距回到1分差，不過快艇先有哈登止血，鮑威爾外線也破網，加上祖巴茲禁區取分，最終快艇仍以112：104踢館成功。

哈登和祖巴茲今天各攻下23分，哈登另有11助攻、7籃板，祖巴茲則是抓下17籃板外帶6助攻，鮑威爾也有20分挹注；勇士以維金斯29分最高，柯瑞三分球7投4中攻下18分。

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