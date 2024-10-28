NBA／開季3連勝湖人與上季有何不同？八村壘：我們有系統了

湖人隊昨天以131：127逆轉擊敗國王隊，自2010-11賽季後首次開季3連勝。許多球迷讚嘆新主帥瑞迪克（JJ Redick）執教能力，八村壘（Rui Hachimura）也直呼，「我們現在有系統了。」

湖人近年擁有雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，搭配不錯的角色球員，但戰績都在季後賽邊緣徘徊，「火腿」漢姆（Darvin Ham）臨場調度和發言，經常惹怒球迷。休賽季湖人炒掉漢姆，聘請沒有執教經驗的瑞迪克，這項決定受部分球迷質疑。

沒想到開季湖人跌破外界眼鏡，接連打敗灰狼、太陽和國王3支戰力不差的球隊。八村壘被問到湖人與上季有何不同時，他回應，「我們現在有系統了。」

八村壘坦言湖人上季例行賽打得太隨便，「不管是陣容還是傷病，我們缺乏衝擊西區第一的心態。我們當時沒有這種想法，但今年從訓練營開始就有。我們的目標就是季後賽，這是一場持久戰，要考慮如何擊敗其他隊，每一場都很重要。」

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