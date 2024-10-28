NBA／超越C羅成史上「最醜雕像」？韋德自嘲：那個人是誰

「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）職業生涯在熱火隊創造許多輝煌時刻，球團安排球場外放置紀念雕像，今天正式公開，但外型醜到韋德本人都吐槽，「那個人是誰？」

熱火總裁萊利（Pat Riley）8個月前宣布這項計畫，韋德是熱火隊史最多分球員，他和海斯倫（Udonis Haslem）是唯二熱火3次總冠軍都有參與的球員。

“Who is that guy?”



— Dwyane Wade reacts to his statue 😅



pic.twitter.com/Zi0w8fNfwA — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年10月27日

這座雕像旁邊還設有一面牆，列出韋德生涯所有成就，被放置在球館正門外。萊利表示，「作為熱火史上最偉大球員，這是他和他家人的日子。」

韋德看見雕像後笑稱，「那個人是誰？」不過他隨後表示，「就個人而言，我認為這是有史以來最好的雕像之一。」

韋德雕像公開。 美聯社

韋德也感慨，「這真是太瘋狂了！人生過得真快，我們很少能真正體會這些時刻，因為總是在為下一步忙著，我真的想好好感受這一刻，看看這座雕像。」

雕像曝光後，有球迷拿來和足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）雕像比較，網友們紛紛吐槽，「這一定是惡作劇」、「恭喜韋德，但這個雕塑家是誰？」、「這是萬聖節雕像？」、「這是我見過的最糟糕、最醜陋的雕像」。

Damn, the Heat did Wade dirty. Gave him the Cristiano Ronaldo treatment. pic.twitter.com/G6b3VzgFUg — WG (@NvictusManeo) 2024年10月27日

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