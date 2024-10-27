NBA／手風正順被八村壘跳投拐氣？詹姆斯怒吼：快把球傳過來
在今天湖人第四節逆轉國王的過程中，詹姆斯（LeBron James）獨拿16分可說是扮演重要角色，然而他也因為八村壘（Rui Hachimura）在防守下出手跳投而未把球傳給他，感到有些火氣，還在暫停時怒吼，「趕快把球傳過來！」
湖人此戰在上半場一度領先15分卻在第三節完全丟掉優勢，反而陷入落後局面；第四節一開始，詹姆斯就加足馬力搶分，一下子就連拿11分，隨後又助攻海斯（Jaxson Hayes）灌籃得手，個人又再連拿5分，隻手帶領湖人反取得14分超前。
而在比賽剩8分鐘時，八村壘持球中距離跳投未中，雙方接連出現失誤，福克斯砍進一記三分球，湖人叫出暫停。
對於八村壘之前在面對防守時出手，詹姆斯顯得耿耿於懷，在板凳席上大喊：「把球傳給我啊！我剛剛才連拿10分，你竟然在防守下出手這記跳投？把球傳過來，傳過來。」
在詹姆斯的帶動下，湖人第四節打出21比0的攻勢，最終以4分之差力退國王，取得開季3連勝。儘管快滿40歲了，但狀況極佳的詹姆斯繳出32分14籃板10助攻的大三元表現，包括第四節6投6中砍下16分6助攻5籃板，寫下歷史首見紀錄。
這讓八村壘也忍不住讚嘆：「今天最老的球員詹姆斯才是帶給球隊能量的那一個人。當我們需要他的時候，他在第四節表現非常瘋狂。」八村壘此役也有18分9籃板3助攻的成績，開季3場比賽得分均為雙位數。
對於自己在末節的爆發，詹姆斯則表示：「我找到了節奏和外線手感，在禁區也進了一些球。我只是想看看自己能做到什麼，好幫助我們球隊能在背靠背情況下有所突破。」
湖人終結了對國王的5連敗，距離上次交手取勝已經相隔658天之久；對戴維斯來說，這場勝利更是意義重大，因為他終結了生涯面對沙波尼斯（Domantas Sabonis）10連敗的難堪紀錄。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言