快訊

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

即起國道展開「未繫安全帶」交通大執法 昨天深夜3小時取締243件

NBA／手風正順被八村壘跳投拐氣？詹姆斯怒吼：快把球傳過來

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯今天第四節大爆發率領湖人力壓國王。 路透社
詹姆斯今天第四節大爆發率領湖人力壓國王。 路透社

在今天湖人第四節逆轉國王的過程中，詹姆斯（LeBron James）獨拿16分可說是扮演重要角色，然而他也因為八村壘（Rui Hachimura）在防守下出手跳投而未把球傳給他，感到有些火氣，還在暫停時怒吼，「趕快把球傳過來！」

湖人此戰在上半場一度領先15分卻在第三節完全丟掉優勢，反而陷入落後局面；第四節一開始，詹姆斯就加足馬力搶分，一下子就連拿11分，隨後又助攻海斯（Jaxson Hayes）灌籃得手，個人又再連拿5分，隻手帶領湖人反取得14分超前。

而在比賽剩8分鐘時，八村壘持球中距離跳投未中，雙方接連出現失誤，福克斯砍進一記三分球，湖人叫出暫停。

對於八村壘之前在面對防守時出手，詹姆斯顯得耿耿於懷，在板凳席上大喊：「把球傳給我啊！我剛剛才連拿10分，你竟然在防守下出手這記跳投？把球傳過來，傳過來。」

在詹姆斯的帶動下，湖人第四節打出21比0的攻勢，最終以4分之差力退國王，取得開季3連勝。儘管快滿40歲了，但狀況極佳的詹姆斯繳出32分14籃板10助攻的大三元表現，包括第四節6投6中砍下16分6助攻5籃板，寫下歷史首見紀錄。

這讓八村壘也忍不住讚嘆：「今天最老的球員詹姆斯才是帶給球隊能量的那一個人。當我們需要他的時候，他在第四節表現非常瘋狂。」八村壘此役也有18分9籃板3助攻的成績，開季3場比賽得分均為雙位數。

對於自己在末節的爆發，詹姆斯則表示：「我找到了節奏和外線手感，在禁區也進了一些球。我只是想看看自己能做到什麼，好幫助我們球隊能在背靠背情況下有所突破。」

湖人終結了對國王的5連敗，距離上次交手取勝已經相隔658天之久；對戴維斯來說，這場勝利更是意義重大，因為他終結了生涯面對沙波尼斯（Domantas Sabonis）10連敗的難堪紀錄。

相關新聞

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

不老傳說持續上演！即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）在今天主場對國王比賽中的強勢表現，可說是讓所有年輕球員為之汗顏！ 詹姆斯上場34分鐘，22投12中包含4記三分球在內，狂攻32分

NBA／手風正順被八村壘跳投拐氣？詹姆斯怒吼：快把球傳過來

在今天湖人第四節逆轉國王的過程中，詹姆斯（LeBron James）獨拿16分可說是扮演重要角色，然而他也因為八村壘（Rui Hachimura）在防守下出手跳投而未把球傳給他，感到有些火氣，還在暫停

NBA／西蒙斯遭球迷辱罵「垃圾」 施羅德霸氣出面捍衛

籃網主力球星西蒙斯（Ben Simmons）近年來因為高薪低就和鮮少出賽成了媒體、球迷揶揄的話題，不過這樣批判若延伸到人身言語攻擊上，或許就已經超越了界線。 在籃網先前敗給魔術的比賽之後，西蒙斯

NBA／領先活塞23分險翻船！泰托姆關鍵搶分 綠衫軍仍取3連勝

開季前兩戰一共淨勝43分的衛冕軍塞爾蒂克，今天作客底特律卻在領先23分優勢下差點翻船，所幸靠著泰托姆（Jayson Tatum）最後時刻獨拿8分，加上哈勒戴（Jrue Holiday）兩記重要三分球，

NBA／杜蘭特29000分里程碑！跳投吃掉唐西奇 手勢嘲諷「too small」

昨天領先22分卻慘遭湖人大逆轉的太陽，今天背靠背作戰儘管少了比爾（Bradley Beal）助陣，但面對強敵獨行俠沒有再讓憾事發生。 太陽首節打完取得領先之後，就沒有留給獨行俠有超前的機會。杜蘭

NBA／創史上最老30分大三元紀錄 詹姆斯笑：我有睡很飽

洛杉磯湖人今天靠著39歲詹姆斯（LeBron James）攻下32分、14籃板、10助攻的大三元成績單，並率隊在第四節拉出21比0攻勢，終場就以131比127逆轉擊敗沙加緬度國王，獲開季3連勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。