NBA／手風正順被八村壘跳投拐氣？詹姆斯怒吼：快把球傳過來

在今天湖人第四節逆轉國王的過程中，詹姆斯（LeBron James）獨拿16分可說是扮演重要角色，然而他也因為八村壘（Rui Hachimura）在防守下出手跳投而未把球傳給他，感到有些火氣，還在暫停時怒吼，「趕快把球傳過來！」

湖人此戰在上半場一度領先15分卻在第三節完全丟掉優勢，反而陷入落後局面；第四節一開始，詹姆斯就加足馬力搶分，一下子就連拿11分，隨後又助攻海斯（Jaxson Hayes）灌籃得手，個人又再連拿5分，隻手帶領湖人反取得14分超前。

FULL Audio Of LeBron James Getting Heated At Rui Hachimura For Not Passing👀:



“Yo, Rui! Swing that motherf*cker to me. I just made 10 in a row… Swing, swing!” pic.twitter.com/giFfLOAVHZ — LegendZ (@legendz_nba) 2024年10月27日

而在比賽剩8分鐘時，八村壘持球中距離跳投未中，雙方接連出現失誤，福克斯砍進一記三分球，湖人叫出暫停。

對於八村壘之前在面對防守時出手，詹姆斯顯得耿耿於懷，在板凳席上大喊：「把球傳給我啊！我剛剛才連拿10分，你竟然在防守下出手這記跳投？把球傳過來，傳過來。」

"Swing that motherfucker to me! I just made 10 in a row you gonna take a pull up contested two? Swing, swing MF!"



- LeBron James to Rui Hachimura



😳😳😳 pic.twitter.com/zQOCruxZ8I — Digits Sports App (@Digits3App) 2024年10月27日

在詹姆斯的帶動下，湖人第四節打出21比0的攻勢，最終以4分之差力退國王，取得開季3連勝。儘管快滿40歲了，但狀況極佳的詹姆斯繳出32分14籃板10助攻的大三元表現，包括第四節6投6中砍下16分6助攻5籃板，寫下歷史首見紀錄。

這讓八村壘也忍不住讚嘆：「今天最老的球員詹姆斯才是帶給球隊能量的那一個人。當我們需要他的時候，他在第四節表現非常瘋狂。」八村壘此役也有18分9籃板3助攻的成績，開季3場比賽得分均為雙位數。

對於自己在末節的爆發，詹姆斯則表示：「我找到了節奏和外線手感，在禁區也進了一些球。我只是想看看自己能做到什麼，好幫助我們球隊能在背靠背情況下有所突破。」

湖人終結了對國王的5連敗，距離上次交手取勝已經相隔658天之久；對戴維斯來說，這場勝利更是意義重大，因為他終結了生涯面對沙波尼斯（Domantas Sabonis）10連敗的難堪紀錄。

A vintage LeBron game in the @Lakers 3rd straight win:



👑 32 PTS (16 in 4th)

👑 14 REB

👑 10 AST

👑 4 3PM

👑 12-22 FGM pic.twitter.com/kDAuPZ274b — NBA (@NBA) 2024年10月27日

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