NBA／西蒙斯遭球迷辱罵「垃圾」 施羅德霸氣出面捍衛
籃網主力球星西蒙斯（Ben Simmons）近年來因為高薪低就和鮮少出賽成了媒體、球迷揶揄的話題，不過這樣批判若延伸到人身言語攻擊上，或許就已經超越了界線。
在籃網先前敗給魔術的比賽之後，西蒙斯在走過球員通道時就被一名球迷辱罵：「你是垃圾！」而該場比賽拿下7分6籃板3助攻的西蒙斯也回擊道：「剛剛我在那裡的時候你怎麼不敢講，你這軟蛋。」
此時，西蒙斯的隊友施羅德（Dennis Schroder）見狀馬上轉過頭回去幫忙出頭，他問道：「剛才是誰在罵西蒙斯？」
一名球迷指出了當事人，隨後施羅德走上前理論，當下保全人員、工作人員和一些球員都圍了上去，避免事態擴大。旁邊看熱鬧的球迷直呼「這會登上ESPN啦！」；影片中還聽到有人高喊「滾出去」。
這場比賽籃網是以15分之差落敗，開季吞下2連敗，至於魔術則是取得2連勝。
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