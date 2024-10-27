NBA／領先活塞23分險翻船！泰托姆關鍵搶分 綠衫軍仍取3連勝

開季前兩戰一共淨勝43分的衛冕軍塞爾蒂克，今天作客底特律卻在領先23分優勢下差點翻船，所幸靠著泰托姆（Jayson Tatum）最後時刻獨拿8分，加上哈勒戴（Jrue Holiday）兩記重要三分球，有驚無險地以124比118過關，收下3連勝。

泰托姆攻下37分4籃板2助攻，面對活塞已經連7場至少30分；這3場比賽他場均可以拿到33分6.3籃板6助攻1.3抄截，命中率54.7%，三分球命中率48.6%，成了聯盟首周MVP的大熱門。

Jayson Tatum drops 37 PTS for the 2nd time this season as the @celtics move to 3-0! ☘️ pic.twitter.com/5mRJ2DpqQt — NBA (@NBA) 2024年10月27日

布朗（Jaylen Brown）也有24分10籃板5助攻的表現，霍福特（Al Horford）17分；替補悍將普里查德（Payton Pritchard）19分。陣中鐵衛哈勒戴與懷特（Derrick White）在最後關頭都出現重要封蓋。

塞爾蒂克在比賽前18分鐘就轟進15記三分球，看似要挑戰聯盟單場最多三分球紀錄，但隨後他們手感大幅下滑，最終是投進了22記三分球。

Jrue Holiday's 3 ties the game at 112!



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面對綠衫軍的三分雨攻勢，活塞沒有早早棄械投降，反而在第三節打出26比8的攻勢，讓原本看似實力懸殊的對戰組合，一路僵持到最後。

艾維（Jaden Ivey）貢獻26分6助攻5籃板，康寧漢（Cade Cunningham）則有21分10助攻6籃板的表現。去年14勝68敗全聯盟敬陪末座的活塞，本季依然未開胡，吞下3連敗。

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