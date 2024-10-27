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NBA／杜蘭特29000分里程碑！跳投吃掉唐西奇 手勢嘲諷「too small」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特對著唐西奇(右)作出嘲諷手勢。 路透社
杜蘭特對著唐西奇(右)作出嘲諷手勢。 路透社

昨天領先22分卻慘遭湖人大逆轉的太陽，今天背靠背作戰儘管少了比爾（Bradley Beal）助陣，但面對強敵獨行俠沒有再讓憾事發生。

太陽首節打完取得領先之後，就沒有留給獨行俠有超前的機會。杜蘭特（Kevin Durant）奮戰近40分鐘，21投10中包含4記三分球，拿下31分9籃板，加上布克（Devin Booker）貢獻21分，諾基奇（Jusuf Nurkic）18分14籃板，太陽最終以114比102取得勝利。

杜蘭特在第四節獨拿11分，讓原本僅有個位數領先的太陽重新拉開差距，特別是終場前4分29秒，杜蘭特在唐西奇（Luka Doncic）面前直接跳投命中，隨後他更比出「too small」的手勢挑釁對方，也激勵了球隊士氣。

特別是賽後接受採訪時，杜蘭特又被記者要求對著鏡頭再做一次「too small」手勢，他也是從善如流，讓現場主播樂開懷。

杜蘭特此戰達成生涯29000分重要里程碑，持續朝史上第8位「3萬分先生」邁進。杜蘭特表示：「很多人幫助了我，很多人陪伴我一起奪冠。大家在我打得不好時也在幫助我，球迷們喜歡看我的比賽。我能在人群中找到我的支持者，我還有更多的事要完成。」

唐西奇全場也飆進40分10籃板4助攻，不過就跟好朋友約柯奇（Nikola Jokic）飆41分一樣，還是無法為球隊留下勝利；厄文（Kyrie Irving）則是得到22分5助攻3抄截，湯普森（Klay Thompson）命中5記三分球，獲得19分。

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