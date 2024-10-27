NBA／飆41分難阻金塊主場開季2連敗 約柯奇：我們需要打得更好
前一場完成16分13助攻12籃板大三元仍吞敗的約柯奇（Nikola Jokic），今天切換進攻模式，命中破生涯新高的7顆三分球，獨拿41分9籃板4助攻，然而最後關頭他錯失了一記罰球，之後嘗試外線追平也無果，金塊再以104比109飲恨。
金塊苦吞久違的開季2連敗，前一次出現這種表現是在2020-21年賽季；若以開季主場2連敗來看，上一次則是在2016-17年賽季。目前聯盟開季主場連敗的球隊除金塊之外還有拓荒者、爵士和巫師。
自從奪下隊史首冠後，金塊礙於薪資空間留不住主力悍將，板凳深度也難以擴充，戰力呈現逐步退化態勢，即使坐擁超級中鋒約柯奇，恐怕今年戰績將面臨更嚴酷的挑戰。
「不是說我今天拿了40分，就意味著我打得好，我們所有人都需要打得更好才行。我和隊友們是一體的，不是分開的。我認為我們都需要表現得更好。」約柯奇說。
穆雷（Jamal Murray）此戰得到22分5助攻，葛登（Aaron Gordon）10分5籃板，波特（Michael Porter Jr.）三分球6投0中只拿9分，布勞恩11分；至於替補的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是8投0中，僅靠罰球得到2分。
金塊全場命中14記三分球，但10球集中在約柯奇和穆雷身上，欠缺有效的外線火力支援。而替補群一共18投3中，老問題依舊無法改善。
快艇方面，鮑威爾投進7記三分球，狂轟37分；哈登（James Harden）13罰12中得到23分，傳出16次助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）24分15籃板4助攻。
比賽最後時刻，鮑威爾（Norman Powell）先是命中追平三分球，隨後哈登4罰得手；約柯奇搶投三分未中，鮑威爾再用兩罰終結比賽。
賽後談到自己的表現，鮑威爾表示：「這就是我期待自己每場都要這樣做的事情，也是我努力訓練的原因。面對這樣的時刻我已經準備好了。」
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