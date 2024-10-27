NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝
不老傳說持續上演！即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）在今天主場對國王比賽中的強勢表現，可說是讓所有年輕球員為之汗顏！
詹姆斯上場34分鐘，22投12中包含4記三分球在內，狂攻32分14籃板10助攻，完成生涯第113次大三元；特別是在第四節初，詹姆斯更是一人連轟16分，隻手帶領湖人完成逆轉秀，最終以131比127拿下開季3連勝。
邁入生涯第22個賽季的詹姆斯，成為史上第一位能在這個階段完成雙十、大三元和至少30分的球員；而他在35歲之後已經累積8次大三元，史上無人能及。
在背靠背作戰的情況下，湖人顯然未受體能影響，憑藉多點開花攻勢，第二節一度領先15分；但國王很快發揮攻守轉換優勢，迅速追回比分，上半場結束前雙方差距縮小到4分差。
挾此氣勢，國王第三節反客為主，不僅迫使湖人命中率跌至4成以下，三分球更是10投1中，本身進攻則是在沙波尼斯（De'Aaron Fox）和福克斯（De'Aaron Fox）聯手砍進24分的帶動下，硬是扭轉戰局，帶著7分領先優勢進入決勝期。
前三節蓄積能量的詹姆斯在關鍵時刻挺身而出，不斷衝擊國王防線彷彿年輕10幾歲，個人連拿16分率領紫金軍團殺出21比0的猛烈攻勢，一口氣摧毀國王。儘管德羅展（DeMar DeRozan）試圖反擊，個人拿下13分，但戴維斯（Anthony Davis）也在這一節復活，5投全中獨拿14分。湖人單節豪取44分，用強大火力延續連勝之路。
戴維斯又拿下31分，外加9籃板3抄截2阻攻2助攻，表現依舊全面，他在剩下37.1秒砍進重要三分球，確保球隊勝利；另一方面，戴維斯已經開季連3場至少30分，成為2005年布萊恩（Kobe Bryant）之後首位有此表現的湖人球員；更重要的是，戴維斯還終結了對戰沙波尼斯10連敗難堪紀錄。
湖人先發5人至少都有15分進帳，火力均衡而綿密，呈現出不同於過去幾季的流暢感。里夫斯（Austin Reaves）12投7中獲得16分7籃板6助攻，羅素（D'Angelo Russell）16分5助攻4籃板，八村壘（Rui Hachimura）18分9籃板3助攻；新秀射手肯奈特（Dalton Knecht）有10分進帳。
湖人團隊命中率達到52.7%，三分球34投14中，命中率亦超過4成，全隊還送出了32次助攻，彌補了19次失誤的美中不足。
進攻全面的沙波尼斯依然造成湖人莫大威脅，14投10中拿下29分12籃板10助攻的大三元成績，生涯累積59次，追平「大鳥」柏德（Larry Bird）紀錄，並列史上第10多。
福克斯攻下28分10助攻5籃板2抄截，德羅展23分3助攻3抄截，穆雷（Keegan Murray）與赫爾特（Kevin Huerter）、蒙克（Malik Monk）各拿14分。季前陣容大變動的國王開季吞下2連敗，仍在等待開胡。
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