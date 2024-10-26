NBA／暴龍76人廝殺近3小時！合計99次罰球 2010年以來第2多

暴龍上季團隊場均罰球數只是聯盟中段班，76人雖高居第4，但少了「造犯高手」安比德（Joel Embiid）也沒有喬治（Paul George）助拳，但這兩隊今天交手卻創下罕見紀錄。

暴龍全隊一共獲得46次罰球機會，76人更是得到53次罰球，兩隊加起來99次罰球，寫下聯盟自2010年以來單場第2多紀錄。

排名第一的組合還是有76人，在2017年11月29日對巫師比賽中，當時76人豪取64次罰球，雙方加起來一共101次罰球。

此戰暴龍一度拉開19分差，最後也把握罰機會，以8分之差順利收下比賽，中止對戰7連敗。76人陣中有3人累積5犯，暴龍更是有3人提前6犯畢業，兩隊加起來吹了66次犯規。

在這種哨音頻仍的比賽下，兩隊比賽節奏嚴重的結果，導至比賽足足耗時2小時47分鐘。

「今晚我們在團隊合作上超越了對手，這是我感到驕傲的地方，儘管我們也犯了很多錯，出現多達26次失誤，加上犯了許多規等，但我們依然能在這樣的高度競爭下完成任務。」暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）說。

對於媒體希望他談論一下比賽哨音尺度問題，拉亞柯維奇也沒想要跟錢包過不去。「我們無法控制比賽哨音，但你知道的，當我要去評論裁判時，這對任何人都沒有好處。」

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