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NBA／球給「濃眉」！AD成湖人2連勝關鍵 詹皇不服老打算全勤

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人今天逆轉太陽，搶下睽違14年的開季2連勝。最大功臣戴維斯前兩戰攻下71分，比肩傳奇前鋒貝勒。 美聯社
湖人今天逆轉太陽，搶下睽違14年的開季2連勝。最大功臣戴維斯前兩戰攻下71分，比肩傳奇前鋒貝勒。 美聯社

湖人10月23開幕戰擊敗年輕強權灰狼，今天則是在22分落後下逆轉太陽，以123：116守住主場，搶下睽違14年的開季2連勝。而最大功臣「濃眉」戴維斯Anthony Davis）兩戰共計攻下71分，比肩紫金傳奇前鋒貝勒（Elgin Baylor）。

湖人季前2場比賽都獲勝已經要追溯到2010~11賽季，由「禪師」傑克森（Phil Jackson）帶領已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），今天再次達成開季2連勝，與戴維斯瘋狂的表現息息相關，開幕戰他狂轟36分16籃板，還外加3次火鍋；今天則是35分8籃板，並搧出2鍋，攻守方面都展現統治力，其中總得分與大前輩貝勒在1961~62賽季前兩戰相同。

賽後「小皇帝」詹姆斯LeBron James）也盛讚戴維斯：「我們知道戴維斯在防守端的能耐，進攻端則是要盡可能在不同的位置餵球給他，因為他會出現在任何地方，球給他就能得分，而我們前兩場都做到了。」

新任主帥瑞迪克（JJ Redick）也對這名大將給予認同，「我們知道他是甚麼層級的球員，也知道他多能製造錯位，當比賽變得困難他就會找到球，球也會找到他的。」

相比戴維斯開季就展現巨星身手，39歲的詹姆斯開季顯得慢熱，但他不認為自己狀態下滑，更強調希望自己每場都能出賽，「我的計畫是整季全勤，如果沒有的話再看看會發生什麼事。」

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