NBA／楊恩、小鮑爾控衛對決各寫紀錄 老鷹技高一籌奪連勝

「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）和「鷹王」楊恩（Trae Young）今天上演控衛大對決，小鮑爾飆進破生涯紀錄的9顆三分球，拿下34分5籃板4助攻，成為隊史首位該季前兩戰都拿到至少30分的球員，不過這樣的表現仍不足以帶領兩位主力因傷缺席的黃蜂攻城略地。

楊恩延續首戰的火熱狀態，狂轟38分10助攻8籃板4抄截，成為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後首位開季前兩戰至少都有30分10助攻表現的球員，生涯累積79次「30分10助攻」也居史上第5多，其中他在第四節獨拿14分，進一步幫助球隊穩住局勢，最終以125比120取得2連勝。

Trae Young (38 PTS) and LaMelo Ball (34 PTS) had an explosive head-to-head in ATL 🔥 #NBAPhilippines #NBAHighlights #GetYourNBALeaguePass pic.twitter.com/h737xNr8Ek — NBA Philippines (@NBA_Philippines) 2024年10月26日

對比黃蜂少了米勒（Brandon Miller）和威廉斯（Mark Williams），只能仰賴布里吉斯（Miles Bridges）與曼恩（Tre Mann）的進攻，老鷹除了楊恩外，杭特（De'Andre Hunter）補上24分7籃板3助攻，丹尼爾斯（Dyson Daniels）得到18分4助攻2抄截2阻攻，強森（Jalen Johnson）也貢獻16分7籃板3助攻2抄截2阻攻。

比賽一開始老鷹就掌握領先優勢，最多拉開15分差；黃蜂雖在第四節兩度追平比分，但小鮑爾先是因犯規麻煩退出比賽，之後回歸又馬上吞下第6犯黯然畢業，導至球隊難以追趕落後差距。

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