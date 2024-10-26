NBA／板凳暴徒搶分、英格倫致命一擊 鵜鶘驚險逆轉拓荒者
賽季首戰打完就面臨主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）受傷動手術至少缺席4到6周的鵜鶘，今天面對戰力後段班的拓荒者陷入苦戰，前三節打完還落後9分之多，第四節靠著霍金斯（Jordan Hawkins）獨拿15分追回比分，加上英格倫（Brandon Ingram）在剩下4.9秒上演致勝後仰跳投，以105比103驚險逆轉。
沒有拿到頂級合約又頻陷入交易流言的英格倫，今天獲得21分8籃板4助攻，開季前兩戰一共拿下54分，展現絕佳狀態；感冒痊癒回歸的威廉森（Zion Williamson）拿到16分11籃板7助攻3阻攻，他和瓊斯（Herbert Jones）在最後時刻攜手封下西蒙斯（Anfernee Simons）的突破；麥凱倫（C.J. McCollum）20分3助攻4抄截，霍金斯三分球7投4中，進帳24分5籃板。
鵜鶘上半場命中率比37.8%的拓荒者還慘烈，但下半場可說是判若兩隊，投籃命中率突破5成，特別是霍金斯全場24分之中有22分出現在下半場，是球隊能收復失土的關鍵之一。
拓荒者以葛蘭特（Jerami Grant）的34分為最佳，包含破個人紀錄的單場8顆三分球；西蒙斯24分7助攻，艾頓（Deandre Ayton）10分15籃板。
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