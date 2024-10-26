NBA／庫明加得不到勇士續約？美媒曝休賽季兩隊想要招募

勇士進入「後湯普森（Klay Thompson）時代」，亟欲將潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）培養為新任二當家，不過直至開季都未遞上續約套牢這位準未來基石。近日就有美媒爆料，休賽季將有兩支球隊想要招募庫明加。

根據《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）報導，庫明加未能在新秀合約延長期限內與勇士完成續約，籃網便看中機會，打算在休賽季追逐這名小將，「已有傳言指出，籃網願意提供高額價碼簽約庫明加。」

至於另一支球隊，費雪推測，擁有豐富選秀籤與薪資空間的76人也將考慮庫明加，「76人目前有手上有小馬丁（KJ Martin） 的790萬美元（約台幣2.5億）合約，但吃下庫明加只需要760萬美元（約台幣2.4億），雖然這不意味著他們會用小馬丁換庫明加，但這絕對是一筆潛在的交易選項。」他進一步補充，76人球團過去就曾展現補強新戰力的渴望，「他們有向聯盟內外表示，願意投入資金和選秀籤來補強新戰力。」

庫明加在2021年以首輪第7順位被勇士選中，並且在幾年內不斷成長。上賽季他出戰74場，平均26.4分鐘的上場時間能得到16.1分4.8籃板2.2助攻，不過新賽季目前的2場比賽他表現平平，分別得到10分和2分。

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