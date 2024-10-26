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NBA／勇士希爾德上場19分鐘就寫紀錄 場內外都獲隊友好評

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
本季轉戰勇士的希爾德出賽不到20分鐘猛砍7顆三分球，豪取27分並送出6助攻。 法新社
本季轉戰勇士的希爾德出賽不到20分鐘猛砍7顆三分球，豪取27分並送出6助攻。 法新社

在球隊開幕戰大勝拓荒者隊36分後，勇士隊今天繼續客場之旅來到爵士隊主場，其中本季加盟的希爾德（Buddy Hield）再度展現凶猛火力，出賽不到20分鐘猛砍7顆三分球，豪取27分並送出6助攻，成為聯盟史上首位出賽不到20分鐘，但就至少拿下25分送出5助攻且砍進5顆三分球的球員。

勇士今年休賽季面臨湯普森（Klay Thompson）出走、浪花兄弟解體的衝擊後，隨即補進希爾德希望能填補上缺口，而開季的前兩場比賽他也打出超乎預期的表現，繼首戰投進5顆三分球拿下22分後，今天更是高效率的以14投10中，其中包括砍進7顆三分球，拿下全隊最高的27分，幫助勇士以127：86輕取爵士，開季前兩戰合計大勝對手77分。

談到希爾德的好表現時，勇士前鋒格林（Draymond Green）說：「他不斷跑動並尋找投籃機會，我們都知道他能為球隊帶來什麼貢獻，他也確實做到這點。另外他在場外也帶來很棒的能量，更是一名完美的團隊球員，會主動邀大家一起吃飯，讓所有人聚在一起，他就是能夠凝聚大家的那種人。」

而總教練柯爾（Steve Kerr）同樣給予希爾德相當高的評價，「他是一個非常了不起的人跟隊友，板凳席上也因為他而笑聲不斷，他對於球隊的貢獻絕對不止於投籃，我們真的很高興擁有他。」

至於希爾德也坦言，當有一群期望值很高的球員和你一起打球時，你總是不會想讓他們失望，「從柯瑞、格林到柯爾，他們帶領我們成為一個群體，彼此都為對方著想，我看待籃球的方式也因為他們而有所不同，這和我之前待過的球隊完全不一樣。」

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