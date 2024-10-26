NBA／落後太陽22分仍逆轉勝 湖人後Kobe時期首次開季連勝

新任主帥瑞迪克（JJ Redick）進駐後的紫金軍團，似乎已經呈現出不同於以往的氣氛！

繼賽季首戰在自家力壓強權灰狼之後，持續在主場作戰的湖人面對擁有三巨頭的太陽，則是在一度落後22分的情況下充分展現攻守韌性和陣容強度，戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）聯手攻下82分，帶動球隊下半場強力逆襲，以123比116氣走對手。

根據統計，這是湖人自2010-11年賽季以來首度開季2連勝，當時坐鎮的還是「禪師」傑克森（Phil Jackson），而已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）則要尋求另一次3連霸大業。

Anthony Davis followed up 36 on opening night with 35 tonight 🔥🔥



STRONG start for AD and the 2-0 @Lakers! pic.twitter.com/VMyTqYQo6y — NBA (@NBA) 2024年10月26日

太陽首節就轟進8顆三分球，其中杜蘭特和布克（Devin Booker）合力拿下17分，幫助太陽很快取得兩位數領先優勢，進入第二節後，太陽一度拉開22分差，但湖人逐漸找回攻守節奏，戴維斯帶動一波13比1的攻勢，讓球隊追到個位數分差。

上半場僅得4分的詹姆斯，第三節開始加溫，個人獨拿11分，搭配戴維斯和里夫斯合砍19分，湖人單節繳出55%團隊命中率，三分球7投5中，並且把原本高達6成命中率的太陽壓在33.3%，上演大逆轉反超前對手2分。

杜蘭特（Kevin Durant）和瓊斯（Tyus Jones）末節合拿19分，試圖頂住湖人的強力攻勢，但防守端還是擋不住戴維斯和里夫斯的肆虐，完全無法扭轉戰局，甚至還落後12分之多，只能看著對手揚長而去。

戴維斯勇冠三軍拿下35分8籃板4助攻2阻攻，成為2005-06年的布萊恩之後，首位開季兩戰各拿超過30分的湖人球員；里夫斯補上26分8助攻4籃板3抄截，詹姆斯則有21分8助攻4籃板。

此外，八村壘也貢獻了14分7籃板2助攻，菜鳥射手肯奈特三分球4投2中進帳8分。向來擁有「罰球優勢」的湖人，今天同樣造成對手不小麻煩，整場比賽獲得39次罰球機會，反觀太陽僅有17分。

杜蘭特17投11中獲得30分6助攻4籃板，生涯命中數累積9969個，超越「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins），排名來到第16名，即將成為史上第16位投籃命中數破萬的球星。

布克得到23分4助攻3籃板，比爾（Bradley Beal）15分9助攻，瓊斯14分。

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