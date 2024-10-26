NBA／灰熊河村勇輝首秀1助攻 渡邊雄太祝福還點名2好手接棒

日本旅美後衛河村勇輝今天在與火箭之戰迎來生涯首場例行賽出賽，並且在比賽最後階段送出一次「No look pass」助攻美技，儘管灰熊最終以108：128不敵火箭，但河村勇輝仍成為史上第4位站上NBA例行賽舞台的日本球員。

身高173公分的河村勇輝，今年夏天再度向NBA發起挑戰，並且獲得灰熊的10天短約，在熱身賽有亮眼表現後，他更獲得灰熊提供的雙向合約，儘管在灰熊賽季開幕戰他並未獲得上場機會，但在今天與火箭的比賽中如願迎來首場例行賽出賽機會。

灰熊在今天作客火箭主場的賽事中，上半場還與對手拉鋸，不過卻在第三節被火箭單節猛轟39分，自己則是只有單節18分進帳，讓火箭一口氣拉開差距，而河村勇輝也在灰熊大幅落後的情況下，於比賽最後3分34秒頂替周志豪上陣，而他也在一次快攻中以一記「No look pass」助攻給威爾斯（Jaylen Wells）輕鬆上籃得分，生涯首秀出賽3分34秒留下1助攻紀錄，但仍成為繼田臥勇太、渡邊雄太、八村壘後，史上第4位站上NBA例行賽舞台的日本球員。

Yuki Kawamura 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mEXu8kUMoI — Maman (@Super_Mamannn) 2024年10月26日

對於河村勇輝完成首秀，日本媒體也紛紛以「歷史性的一刻」來報導河村首輝的首出賽，甚至在本賽季已經回到B聯盟發展的渡邊雄太，也在社群上送上祝福，並且標記了另外兩名年輕好手富永啟生以及混血球員熊谷晶（Akira Jacobs），並留言表示，「你們兩個就是下一位。」

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