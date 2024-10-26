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NBA／76人開季2連敗 安比德不打「背靠背」遭巴克利怒斥

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德從熱身賽至今都還未上場，日前甚至有不會再打「背靠背」比賽的傳言，遭到巴克利斥責。 法新社
安比德從熱身賽至今都還未上場，日前甚至有不會再打「背靠背」比賽的傳言，遭到巴克利斥責。 法新社

76人今天客場對上暴龍，陣中兩名大將喬治Paul George）和當家安比德Joel Embiid）仍然因傷病未上場。雖然烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和馬克西（Tyrese Maxey）分別砍下28分和24分，但缺兵損將情況下仍不敵北境大軍，終場107：115苦吞2連敗，開季至今1勝難求。

雖然76人今天兩大巨頭並未上場，但開局在馬克西13分領軍下仍然跟暴龍打得有來有回，第一節結束握著1分領先。第二、三節兩隊持續拉鋸，但到了末節剩7分29秒時暴龍猛起14比2攻勢，將分差擴大至19分鎖定勝利。儘管烏布瑞單節攻下12分力挽狂瀾，最終仍無法追上比分，最終球隊107：115被擊敗，開季至今尚未取勝。

76人季前引來喬治聯手安比德，備受期待，但兩人皆因傷病問題無法出賽，讓球迷大失所望，這次開季2連敗更將他們推上風口浪尖。其中安比德從熱身賽至今都還未上場，日前甚至有不會再打「背靠背」比賽的傳言。不但引起聯盟關注，也遭到傳奇名將巴克利（Charles Barkley）斥責。

76人在兩大主力未上場情況下，雖然烏布瑞砍下最高28分，但還是以107：115苦吞2連敗，開季至今1勝難求。 路透社
76人在兩大主力未上場情況下，雖然烏布瑞砍下最高28分，但還是以107：115苦吞2連敗，開季至今1勝難求。 路透社

巴克利在節目上表達了強烈不滿，認為76人球團不讓安比德連打兩場比賽是非常不妥當的決策，況且這位球員剛簽下頂薪合約，現在卻如此不敬業，「相比那些一週工時40至50小時的人們，像護士或鋼鐵工，我們只是打籃球的，最多一週4場比賽，大多數的時候一週3場而已。」

巴克利再補充：「安比德有聯盟最好的替補中鋒佐蒙德（Andre Drummond），他大可以背靠背打25分鐘再換人，結果76人卻決定直接讓他輪休，這真的很蠢。」

76人 Joel Embiid Paul George 喬治 安比德 暴龍

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