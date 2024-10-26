NBA／希爾德外線轟破浪花兄弟紀錄 勇士開季兩戰淨勝77分

繼首戰飆進5記三分球拿下22分之後，希爾德（Buddy Hield）今天面對爵士再度展現神射功力，三分球9投7中獨拿全隊27分，幫助勇士早早就擊潰爵士防線，最終以127比86大勝，開季兩戰一共贏了77分之多。

希爾德賽季前兩戰一共砍進12顆三分球，一舉打破柯瑞與湯普森（Klay Thompson）保持的11顆隊史紀錄。

希爾德打破勇士隊史紀錄。 圖截自影片

勇士上半場雖然投籃狀態普通，但迫使爵士團隊命中率低至31.2%，加上希爾德一人投進6記三分球，直接拉開兩位數分差；進入第三節，柯瑞接續演出，單節獨拿13分，勇士火力全開，一度拉開31分差，幾乎宣告比賽提前結束。

勇士在大幅領先優勢下，頻頻走馬換將，全隊無人上場超過28分鐘。柯瑞（Stephen Curry）此戰三分球13投4中拿下20分4助攻3籃板2抄截，維金斯（Andrew Wiggins）10分13籃板5助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）15分，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）12分9籃板。

爵士陣中無人得分超過15分，柯林斯（John Collins）得到14分7籃板4助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）17投4中僅有13分8籃板的表現。

BUDDY HIELD IS ON FIRE.



After 22 in his @warriors debut... he's got 24 at halftime of Game 2 😳 pic.twitter.com/BEQWML1RZT — NBA (@NBA) 2024年10月26日

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