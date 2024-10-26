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NBA／公牛懷特狂轟35分 公鹿雙星飆分無用主場吞敗
上季以些微之差敗給馬克西（Tyrese Maxey）無緣獲得年度最佳進步獎的懷特（Coby White），今天在公鹿主場大開殺戒，全場20投12中砍下35分6籃板5助攻4抄截，包括第三節與佛西維奇（Nikola Vucevic）聯手拿下24分，幫助公牛拉開比分，最終以133比122拿下本季首勝，迫使公鹿主場開幕戰吞敗。
公牛先發5人得分均達雙位數，團隊更砍進21記三分球，佛西維奇22分10籃板4助攻，拉文（Zach LaVine）進帳25分5籃板，吉迪（Josh Giddey）則有17分9助攻6籃板的貢獻。
公牛雖然下半場的投籃命中率不如公鹿，但三分球命中數11比5成了明顯差距，其中第三節公牛一波7比0攻勢突破僵局後，就再也沒有落後過對手。
相較於公牛的均衡攻勢，公鹿得分仍集中在雙星身上。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下38分11籃板5助攻，里拉德（Damian Lillard）獲得28分8助攻4籃板。
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