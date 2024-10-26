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NBA／尼克4人破20分痛宰溜馬 哈利伯頓得分竟掛蛋

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森率尼克主場開胡。 路透社
布朗森率尼克主場開胡。 路透社

賽季首戰慘遭衛冕軍塞爾蒂克痛宰23分的尼克，今天主場開幕戰直接把氣出在來訪的溜馬身上。

靠著先發5虎4人得分破20分的火力加持，尼克在第二和第三節轟出70比40的猛烈攻勢，一口氣擊潰對手，整場比賽最多領先33分，終場以123比98拿下首勝。

布朗森（Jalen Brunson）攻下26分5籃板5助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分15籃板2阻攻；布里吉斯（Mikal Bridges）12投8中獲得21分，哈特（Josh Hart）20分10籃板3助攻，阿努諾比（OG Anunoby）也貢獻14分。尼克團隊命中率達到52.4%。

尼克首戰讓綠衫軍轟出平紀錄的29記三分球，這場比賽面對同樣外圍火力旺盛的溜馬，尼克做出了防守回應，迫使對方三分球30投3中，命中率低至僅有1成，成了勝負關鍵。

溜馬陣中以替補的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）20分為最高，透納（Myles Turner）13分7籃板3阻攻，席亞康（Pascal Siakam）12分5籃板。

當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）8投0中，完全沒有分數進帳，送出5次助攻。今年3月1日對鵜鶘一戰，哈利伯頓也曾7投0中得分掛蛋。

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