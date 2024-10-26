快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／連線機會不多了 布朗尼11月客場之旅後將至G聯盟

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗尼(右)將下放發展聯盟。 路透社
布朗尼(右)將下放發展聯盟。 路透社

在與父親詹姆斯（LeBron James）於日前完成史無前例的父子連線後，布朗尼（Bronny James）雖然有望在接下來2場主場以及5場客場賽事中隨隊出賽，不過在那之後將可能遭到下放發展聯盟（G聯盟）。

詹姆斯與布朗尼在日前賽季開幕戰迎戰灰狼的比賽中，於第二節一同上陣，完成NBA史上首度的父子連線，儘管該場比賽布朗尼僅出賽不到3分鐘且兩投盡墨，但對於父子兩人來說卻已經留下終身難忘的經驗。

而湖人在進行完賽季開幕戰後，今、明兩天將繼續在主場迎戰太陽與國王，緊接下則將展開5場客場之旅，其中包括回到詹姆斯職業生涯的開端、騎士主場，同時也是布朗尼出生的地方，而他也預計將隨隊出征，不過在那之後將可能被下放發展聯盟，展開在兩聯盟間穿梭的日子。

事實上布朗尼在選秀前就與經紀人保羅（Rich Paul）和湖人球團達成讓布朗尼在發展聯盟繼續精進自己的共識，對此詹姆斯也曾表示，「我只是期待看到他作為一名籃球員持續成長，無論是在這邊還是發展聯盟，我都希望他變得更好，他的任務就是投入在工作之中，想辦法變得愈來愈好，就像我們其他人一樣。我們都希望他能對自己負起責任，如果他能做到這點時，我們都將變得更好，因為我們是個團隊。」

延伸閱讀

鐵血士官長巴特勒 逃不出萊里的手掌心

NBA／戴維斯笑稱詹皇紀錄夜終於贏球 自認有DPOY水準

NBA／詹皇超越布萊恩登歷史打鐵王 直呼父子同台是上帝禮物

NBA／詹皇父子同台成就歷史 湖人戴維斯猛轟36分獵灰狼開胡

相關新聞

NBA／希爾德外線轟破浪花兄弟紀錄 勇士開季兩戰淨勝77分

繼首戰飆進5記三分球拿下22分之後，希爾德（Buddy Hield）今天面對爵士再度展現神射功力，三分球9投7中獨拿全隊27分，幫助勇士早早就擊潰爵士防線，最終以127比86大勝，開季兩戰一共贏了77

NBA／落後太陽22分仍逆轉勝 湖人後Kobe時期首次開季連勝

新任主帥瑞迪克（JJ Redick）進駐後的紫金軍團，似乎已經呈現出不同於以往的氣氛！ 繼賽季首戰在自家力壓強權灰狼之後，持續在主場作戰的湖人面對擁有三巨頭的太陽，則是在一度落後22分的情況下充

NBA／灰熊河村勇輝首秀1助攻 渡邊雄太祝福還點名2好手接棒

日本旅美後衛河村勇輝今天在與火箭之戰迎來生涯首場例行賽出賽，並且在比賽最後階段送出一次「No look pass」助攻美...

NBA／尼克開幕戰慘敗後拿溜馬出氣 布朗森：必須翻開新頁

儘管在賽季開幕戰遭到塞爾蒂克隊猛轟平聯盟紀錄的29顆三分球，以23分差距慘敗，但尼克隊今天回到紐約舉行主場開幕戰也成功討...

NBA／76人開季2連敗 安比德不打「背靠背」遭巴克利怒斥

76人今天客場對上暴龍，陣中兩名大將喬治（Paul George）和當家安比德（Joel Embiid）仍然因傷病未上場。雖然烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和馬克西（Tyrese Maxey

NBA／公牛懷特狂轟35分 公鹿雙星飆分無用主場吞敗

上季以些微之差敗給馬克西（Tyrese Maxey）無緣獲得年度最佳進步獎的懷特（Coby White），今天在公鹿主場大開殺戒，全場20投12中砍下35分6籃板5助攻4抄截，包括第三節與佛西維奇（N

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。