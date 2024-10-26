NBA／連線機會不多了 布朗尼11月客場之旅後將至G聯盟

在與父親詹姆斯（LeBron James）於日前完成史無前例的父子連線後，布朗尼（Bronny James）雖然有望在接下來2場主場以及5場客場賽事中隨隊出賽，不過在那之後將可能遭到下放發展聯盟（G聯盟）。

詹姆斯與布朗尼在日前賽季開幕戰迎戰灰狼的比賽中，於第二節一同上陣，完成NBA史上首度的父子連線，儘管該場比賽布朗尼僅出賽不到3分鐘且兩投盡墨，但對於父子兩人來說卻已經留下終身難忘的經驗。

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh — NBA (@NBA) 2024年10月23日

而湖人在進行完賽季開幕戰後，今、明兩天將繼續在主場迎戰太陽與國王，緊接下則將展開5場客場之旅，其中包括回到詹姆斯職業生涯的開端、騎士主場，同時也是布朗尼出生的地方，而他也預計將隨隊出征，不過在那之後將可能被下放發展聯盟，展開在兩聯盟間穿梭的日子。

事實上布朗尼在選秀前就與經紀人保羅（Rich Paul）和湖人球團達成讓布朗尼在發展聯盟繼續精進自己的共識，對此詹姆斯也曾表示，「我只是期待看到他作為一名籃球員持續成長，無論是在這邊還是發展聯盟，我都希望他變得更好，他的任務就是投入在工作之中，想辦法變得愈來愈好，就像我們其他人一樣。我們都希望他能對自己負起責任，如果他能做到這點時，我們都將變得更好，因為我們是個團隊。」

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