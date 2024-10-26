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NBA／墨瑞完成左手骨折手術 預計缺席4至6周
轉戰鵜鶘首場比賽就不幸遭遇左手骨折的後衛墨瑞（Dejounte Murray），今天接受了手術治療，預計將要缺席4到6周的時間。
在這場開幕戰中，墨瑞拿下14分10助攻8籃板。後續墨瑞也在IG發了自己接受手術的照片，並且表示自己會帶著更大的動力回歸。
鵜鶘在休賽季動用了南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、賽勒（Cody Zeller）、利道爾（E.J. Liddell）和兩個首輪選秀權，向老鷹換來墨瑞；墨瑞在2023年和老鷹簽下4年1.14億美元的延長合約，今年賽季將開始生效。
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