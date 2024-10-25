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NBA／藍道找回明星身手轟33分 愛德華：要他做自己

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
轉隊灰狼第二戰，藍道就以17投13中的高效率表現猛轟33分，幫助灰狼險勝國王。 路透通訊社
轉隊灰狼第二戰，藍道就以17投13中的高效率表現猛轟33分，幫助灰狼險勝國王。 路透通訊社

儘管球季開幕戰的表現不如預期，一度讓本季剛披上灰狼隊戰袍的明星前鋒藍道（Julius Randle）身手受到質疑，不過在今天出戰國王隊的比賽中，他隨即以17投13中的高效率表現猛轟33分，幫助灰狼險勝國王。對於藍道判若兩人的表現，灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）也透露自己告訴藍道，希望他能做自己就好。

藍道在今年休賽季被尼克隊作為交易籌碼送到灰狼，頂替「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）離隊後的空缺，當時就不少人對於藍道能否接替唐斯的工作提出質疑，而在日前的開幕戰中，他全場雖然有16分、9籃板、4助攻的不錯帳面數據，但在攻防兩端的影響力都明顯不如唐斯。

不過在今天出戰國王之戰，藍道隨即作出調整，並找回昔日的高效率進攻，全場出手17次命中13球，其中包括三分球6投5中，可內可外的進攻表現，讓灰狼球迷看到他的價值。

談到藍道今天的瘋狂表現，全場攻下32分的愛德華說：「今天早上我們告訴他，『你不需要適應我們，而是我們要適應你』，他之前就是一位平均28分的明星前鋒，千萬不要忘記這一點，所以他只需要做好自己就好。」

對於加盟灰狼的第二場比賽就展現自身價值並幫助球隊取勝，藍道也直言慢慢找到與隊友搭配的方式，「重要時刻把球交給愛德華，讓他組織進攻，然後當對方包夾他時，我就會出現在他的身邊，我們所有人都圍繞著他。對手最好是好好防守他，如果做不到，那我們就只能祝他們好運了。」

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