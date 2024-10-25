快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／開幕戰苦無上場機會 河村勇輝：坐板凳也能學到很多

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝(右)。 美聯社
河村勇輝(右)。 美聯社

灰熊隊日本控衛河村勇輝昨天開幕戰沒有上場，他受訪時提到勝利是球隊首要目標，就算待在板凳，也能學到很多東西。

河村勇輝因熱身賽繳出好表現，季前獲得雙向合約，有望成為第4位登上NBA的日本球員，前3人是田臥勇太、渡邊雄太和八村壘。

灰熊開幕戰打得膠著，最終以126：124險勝爵士，他的競爭對手小皮本（Scotty Pippen Jr）上場22分鐘，繳出6分3籃板7助攻3抄截的全能數據。河村坦言有預料到自己會坐板凳，「何時能上場無法預測，甚至是否能進入登錄名單，都是比賽當天才知道。這些是我無法控制的，我能控制的就是專注比賽，為此做好最佳準備。」

河村勇輝認為，「球季開始後，勝利是球隊首要目標，沒上場代表我還沒進輪換陣容。我還有很多需證明的地方，不過就算只是在板凳，我也能學到很多東西。」

河村勇輝直呼NBA是夢想舞台，現階段目標是成為替球隊勝利做出貢獻的球員，「過程不容易，但我會每天努力，讓教練和隊友認同我的能力，成為可幫助球隊取勝的球員。」

河村勇輝 灰熊

相關新聞

NBA／唐西奇傳完球就回頭慶祝 湯普森：還好我沒搞砸

儘管熱身賽時的低迷手感，讓今夏從勇士轉戰獨行俠的湯普森（Klay Thompson）在新東家的表現不被看好，不過在今天與...

NBA／藍道找回明星身手轟33分 愛德華：要他做自己

儘管球季開幕戰的表現不如預期，一度讓本季剛披上灰狼隊戰袍的明星前鋒藍道（Julius Randle）身手受到質疑，不過在...

NBA／開幕戰苦無上場機會 河村勇輝：坐板凳也能學到很多

灰熊隊日本控衛河村勇輝昨天開幕戰沒有上場，他受訪時提到勝利是球隊首要目標，就算待在板凳，也能學到很多東西。 河村勇輝因熱身賽繳出好表現，季前獲得雙向合約，有望成為第4位登上NBA的日本球員，前3

NBA／老將塔克新去處漸明朗 老東家76人還有3隊都想要

快艇39歲老將塔克（PJ Tucker）季前宣布與球團達成共識，將不會續留洛城，而近日下家答案也逐漸明朗。根據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）和穆雷（Law Murray）報

NBA／獨行俠版的湯普森首秀轟6記三分：藍色是我最愛的顏色

NBA例行賽全面點燃戰火，加盟獨行俠的「浪花哥」湯普森今天首秀轟進6記三分球，幫助球隊以120比109輕取馬刺；而馬刺後...

NBA／關鍵買犯+防守助灰狼險勝國王 愛德華：以前我會後撤步

國王隊開幕戰在主場迎戰灰狼隊，雙方打得你來我往，關鍵時刻灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）切入造犯規，2罰全中，國王穆雷（Keegan Murray）嘗試外線絕殺失敗，灰狼終場以117：115險勝，拿下本季首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。