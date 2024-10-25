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NBA／開幕戰苦無上場機會 河村勇輝：坐板凳也能學到很多
灰熊隊日本控衛河村勇輝昨天開幕戰沒有上場，他受訪時提到勝利是球隊首要目標，就算待在板凳，也能學到很多東西。
河村勇輝因熱身賽繳出好表現，季前獲得雙向合約，有望成為第4位登上NBA的日本球員，前3人是田臥勇太、渡邊雄太和八村壘。
灰熊開幕戰打得膠著，最終以126：124險勝爵士，他的競爭對手小皮本（Scotty Pippen Jr）上場22分鐘，繳出6分3籃板7助攻3抄截的全能數據。河村坦言有預料到自己會坐板凳，「何時能上場無法預測，甚至是否能進入登錄名單，都是比賽當天才知道。這些是我無法控制的，我能控制的就是專注比賽，為此做好最佳準備。」
河村勇輝認為，「球季開始後，勝利是球隊首要目標，沒上場代表我還沒進輪換陣容。我還有很多需證明的地方，不過就算只是在板凳，我也能學到很多東西。」
河村勇輝直呼NBA是夢想舞台，現階段目標是成為替球隊勝利做出貢獻的球員，「過程不容易，但我會每天努力，讓教練和隊友認同我的能力，成為可幫助球隊取勝的球員。」
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