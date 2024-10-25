NBA／唐西奇傳完球就回頭慶祝 湯普森：還好我沒搞砸

儘管熱身賽時的低迷手感，讓今夏從勇士轉戰獨行俠的湯普森（Klay Thompson）在新東家的表現不被看好，不過在今天與獨行俠的首場例行賽中，他隨即展現用表現說話，全場狂砍6顆三分球拿下22分，讓獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）都直稱讚。

湯普森今年休賽季透過先簽後換方式如願離開勇士並加盟獨行俠，不過在三場季前熱身賽中他三分球合計出手18次僅命中6球，尤其第二場比賽還是6投0中，一度讓不少人都不看好他轉隊後的表現。

不過在今天獨行俠的賽季開幕戰中，湯普森先發上陣並做出貢獻，全場三分球10投6助攻，拿下僅次於唐西奇的22分，另外有7籃板、3抄截演出，表現猶如重回顛峰期，而他單場投進6顆三分球也改寫獨行俠隊史首秀紀錄。

談到新隊友湯普森的表現，全場攻下28分、10籃板、8助攻的唐西奇說：「他真的太棒了，他不只投進了很多球，在防守端的表現也相當搶眼，和他這樣的球員一起打球是很容易的，這會讓比賽變得更加輕鬆，因為你的工作就是在場上找到他。」

而湯普森也坦言，能夠與唐西奇這樣一位才華洋溢的年輕球員共事，讓他感到相當興奮，「他有著多麼令人難以置信的天賦，我們從小被教導，要成為最好的籃球員你就要跳得更高、跑得更快，但唐西奇似乎是背道而馳，他用屬於自己的速度打球，還能以我沒見過的方式來掌控比賽。」

在今天比賽中就一度拍下，當唐西奇將球送到空檔湯普森的手中後，就已經轉頭慶祝，並準備回到防守半場，展現出對於湯普森投射能力的信任，談到那一球時湯普森笑說：「還好我沒有搞砸，讓他不至於看起來太過愚蠢。」

Luka Dončić was celebrating Klay Thompson's three before he shot the ball.



🎥 @NBAonTNT pic.twitter.com/YDv57sHFVG — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 2024年10月25日

商品推薦