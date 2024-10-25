NBA／老將塔克新去處漸明朗 老東家76人還有3隊都想要

快艇39歲老將塔克（PJ Tucker）季前宣布與球團達成共識，將不會續留洛城，而近日下家答案也逐漸明朗。根據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）和穆雷（Law Murray）報導，76人、熱火、公鹿和太陽都正在進行交易談判中。

塔克上賽季與哈登（James Harden）一同從76人被交易至快艇，不料前往洛城後遭到冷凍，出賽僅28場，場均得到1.6分2.5籃板。為此他曾公開抱怨上場時間不足，遭聯盟罰款7.5萬美元（約台幣240萬）。

休賽季塔克決定執行最後1年1150萬美元（約台幣3.68億）的球員選項，隨後快艇同意讓他離隊，並達成共識積極尋找下家。

現年39歲的塔克在NBA已拼鬥13個賽季，作為一名優質的防守型前鋒，他在各隊都能扮演良好綠葉。在2020~21賽季效力公鹿期間，他也隨隊拿下了生涯第1座總冠軍。

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