快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／關鍵買犯+防守助灰狼險勝國王 愛德華：以前我會後撤步

聯合新聞網／ 聯合新聞網／綜合報導
愛德華關鍵時刻切入造成犯規，後續2罰全中，幫助灰狼拿下勝利。(美聯社)
愛德華關鍵時刻切入造成犯規，後續2罰全中，幫助灰狼拿下勝利。(美聯社)

國王隊開幕戰在主場迎戰灰狼隊，雙方打得你來我往，關鍵時刻灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）切入造犯規，2罰全中，國王穆雷（Keegan Murray）嘗試外線絕殺失敗，灰狼終場以117：115險勝，拿下本季首勝。

灰狼新援藍道（Julius Randle）本場比賽大爆發，上半場就10投8中，獨得22分，不過灰狼半場打完仍以55：59落後。第三節國王一度將分差拉開到雙位數，但灰狼以一波11：0攻勢結束這節，反而取得1分領先。

末節戰況拉距，關鍵時刻愛德華切入，造成國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）犯規，接著2罰全中，取得2分領先。國王最後一擊交給穆雷，他先做假動作晃開防守者，但後續出手被愛德華干擾未命中，終場就以2分之差輸球。

藍道全場17投13中，拿到33分5籃板，愛德華24投10中，砍下32分7籃板，里德（Naz Reid）板凳出發，攻下19分13籃板。

國王方面，新援德羅展（DeMar DeRozan）砍進26分8籃板，沙波尼斯24分8籃板，穆雷則有23分11籃板，福克斯（De'Aaron Fox）只得15分，但傳出11次助攻。

愛德華賽後談到最後一擊進攻選擇，「一年前我可能會嘗試左切，接著後撤步跳投。不過隨著年紀增長，我打得更成熟，打下分數讓教練很開心。」他也談到藍道今晚的好表現，「我早上告訴他不要配合我們打球，我們會配合你打。」

Anthony Edwards Julius Randle 國王 灰狼

相關新聞

NBA／唐西奇傳完球就回頭慶祝 湯普森：還好我沒搞砸

儘管熱身賽時的低迷手感，讓今夏從勇士轉戰獨行俠的湯普森（Klay Thompson）在新東家的表現不被看好，不過在今天與...

NBA／藍道找回明星身手轟33分 愛德華：要他做自己

儘管球季開幕戰的表現不如預期，一度讓本季剛披上灰狼隊戰袍的明星前鋒藍道（Julius Randle）身手受到質疑，不過在...

NBA／開幕戰苦無上場機會 河村勇輝：坐板凳也能學到很多

灰熊隊日本控衛河村勇輝昨天開幕戰沒有上場，他受訪時提到勝利是球隊首要目標，就算待在板凳，也能學到很多東西。 河村勇輝因熱身賽繳出好表現，季前獲得雙向合約，有望成為第4位登上NBA的日本球員，前3

NBA／老將塔克新去處漸明朗 老東家76人還有3隊都想要

快艇39歲老將塔克（PJ Tucker）季前宣布與球團達成共識，將不會續留洛城，而近日下家答案也逐漸明朗。根據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）和穆雷（Law Murray）報

NBA／獨行俠版的湯普森首秀轟6記三分：藍色是我最愛的顏色

NBA例行賽全面點燃戰火，加盟獨行俠的「浪花哥」湯普森今天首秀轟進6記三分球，幫助球隊以120比109輕取馬刺；而馬刺後...

NBA／關鍵買犯+防守助灰狼險勝國王 愛德華：以前我會後撤步

國王隊開幕戰在主場迎戰灰狼隊，雙方打得你來我往，關鍵時刻灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）切入造犯規，2罰全中，國王穆雷（Keegan Murray）嘗試外線絕殺失敗，灰狼終場以117：115險勝，拿下本季首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。