NBA／關鍵買犯+防守助灰狼險勝國王 愛德華：以前我會後撤步

國王隊開幕戰在主場迎戰灰狼隊，雙方打得你來我往，關鍵時刻灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）切入造犯規，2罰全中，國王穆雷（Keegan Murray）嘗試外線絕殺失敗，灰狼終場以117：115險勝，拿下本季首勝。

灰狼新援藍道（Julius Randle）本場比賽大爆發，上半場就10投8中，獨得22分，不過灰狼半場打完仍以55：59落後。第三節國王一度將分差拉開到雙位數，但灰狼以一波11：0攻勢結束這節，反而取得1分領先。

末節戰況拉距，關鍵時刻愛德華切入，造成國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）犯規，接著2罰全中，取得2分領先。國王最後一擊交給穆雷，他先做假動作晃開防守者，但後續出手被愛德華干擾未命中，終場就以2分之差輸球。

Anthony Edwards gets to the rim and is FOULED 😱



The Wolves lead by 2 with 2.4 seconds remaining!pic.twitter.com/RcoYLsn9MU — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年10月25日

Keegan Murray for the win and misses it. Wolves survive. What a crazy game🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/znpfBcuhhv — Ashwin (@Sudharsan_ak) 2024年10月25日

藍道全場17投13中，拿到33分5籃板，愛德華24投10中，砍下32分7籃板，里德（Naz Reid）板凳出發，攻下19分13籃板。

國王方面，新援德羅展（DeMar DeRozan）砍進26分8籃板，沙波尼斯24分8籃板，穆雷則有23分11籃板，福克斯（De'Aaron Fox）只得15分，但傳出11次助攻。

愛德華賽後談到最後一擊進攻選擇，「一年前我可能會嘗試左切，接著後撤步跳投。不過隨著年紀增長，我打得更成熟，打下分數讓教練很開心。」他也談到藍道今晚的好表現，「我早上告訴他不要配合我們打球，我們會配合你打。」

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