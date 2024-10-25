快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠版的湯普森首秀轟6記三分：藍色是我最愛的顏色

中央社／ 台北25日電
湯普森與保羅今天都是轉隊後首次出賽。 路透
湯普森與保羅今天都是轉隊後首次出賽。 路透

NBA例行賽全面點燃戰火，加盟獨行俠的「浪花哥」湯普森今天首秀轟進6記三分球，幫助球隊以120比109輕取馬刺；而馬刺後衛保羅，今天成為史上第11名至少打了20個賽季的球員。

美國職籃達拉斯獨行俠今年夏季補強有成，最重要的就是簽下老牌射手、「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），儘管他在季前3場熱身賽平均7分、三分球命中率33%，但今天的例行賽首戰，全場拿下22分，包括三分球10投6中，再度擦亮浪花招牌。

湯普森賽後接受轉播單位TNT訪問時強調，「沒有比這個更好的開始，能夠在場上和唐西奇（LukaDoncic）、厄文（Kyrie Irving）等隊友一起奮戰，我感到非常興奮。」

湯普森並意有所指的表示，「藍色是我最喜歡的顏色，現在看起來，獨行俠的藍色很適合我。」

今年暑假代表法國參加巴黎奧運的溫班亞馬（Victor Wembanyama），新賽季首秀令人失望，全場18投僅5中拿下17分。

不過轉隊到聖安東尼奧馬刺的「老船長」、39歲保羅（Chris Paul），今天先發出賽29分鐘，雖僅3分進帳，但送出8助攻外帶7籃板，而根據美媒ClutchPoints統計，保羅也成為NBA史上第11名至少打了20個賽季的球員

這11名球員當中僅2名是現役球員，除了保羅以外，就是詹姆斯（LeBron James）打了22個賽季。

Chris Paul Klay Thompson

延伸閱讀

NBA／湯普森轉隊首秀狂射6顆三分砍22分 獨行俠輕取馬刺

NBA／勇士希爾德完美取代湯普森？柯瑞：他無縫接軌

NBA／維金斯填補湯普森空缺 勇士主帥：這就是我們喜歡的他

NBA／分手未必壞事！卡森斯談湯普森轉戰獨行俠：可以看到快樂的他

相關新聞

NBA／唐西奇傳完球就回頭慶祝 湯普森：還好我沒搞砸

儘管熱身賽時的低迷手感，讓今夏從勇士轉戰獨行俠的湯普森（Klay Thompson）在新東家的表現不被看好，不過在今天與...

NBA／藍道找回明星身手轟33分 愛德華：要他做自己

儘管球季開幕戰的表現不如預期，一度讓本季剛披上灰狼隊戰袍的明星前鋒藍道（Julius Randle）身手受到質疑，不過在...

NBA／開幕戰苦無上場機會 河村勇輝：坐板凳也能學到很多

灰熊隊日本控衛河村勇輝昨天開幕戰沒有上場，他受訪時提到勝利是球隊首要目標，就算待在板凳，也能學到很多東西。 河村勇輝因熱身賽繳出好表現，季前獲得雙向合約，有望成為第4位登上NBA的日本球員，前3

NBA／老將塔克新去處漸明朗 老東家76人還有3隊都想要

快艇39歲老將塔克（PJ Tucker）季前宣布與球團達成共識，將不會續留洛城，而近日下家答案也逐漸明朗。根據《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）和穆雷（Law Murray）報

NBA／獨行俠版的湯普森首秀轟6記三分：藍色是我最愛的顏色

NBA例行賽全面點燃戰火，加盟獨行俠的「浪花哥」湯普森今天首秀轟進6記三分球，幫助球隊以120比109輕取馬刺；而馬刺後...

NBA／關鍵買犯+防守助灰狼險勝國王 愛德華：以前我會後撤步

國王隊開幕戰在主場迎戰灰狼隊，雙方打得你來我往，關鍵時刻灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）切入造犯規，2罰全中，國王穆雷（Keegan Murray）嘗試外線絕殺失敗，灰狼終場以117：115險勝，拿下本季首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。