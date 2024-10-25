NBA／獨行俠版的湯普森首秀轟6記三分：藍色是我最愛的顏色

NBA例行賽全面點燃戰火，加盟獨行俠的「浪花哥」湯普森今天首秀轟進6記三分球，幫助球隊以120比109輕取馬刺；而馬刺後衛保羅，今天成為史上第11名至少打了20個賽季的球員。

美國職籃達拉斯獨行俠今年夏季補強有成，最重要的就是簽下老牌射手、「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），儘管他在季前3場熱身賽平均7分、三分球命中率33%，但今天的例行賽首戰，全場拿下22分，包括三分球10投6中，再度擦亮浪花招牌。

湯普森賽後接受轉播單位TNT訪問時強調，「沒有比這個更好的開始，能夠在場上和唐西奇（LukaDoncic）、厄文（Kyrie Irving）等隊友一起奮戰，我感到非常興奮。」

湯普森並意有所指的表示，「藍色是我最喜歡的顏色，現在看起來，獨行俠的藍色很適合我。」

今年暑假代表法國參加巴黎奧運的溫班亞馬（Victor Wembanyama），新賽季首秀令人失望，全場18投僅5中拿下17分。

不過轉隊到聖安東尼奧馬刺的「老船長」、39歲保羅（Chris Paul），今天先發出賽29分鐘，雖僅3分進帳，但送出8助攻外帶7籃板，而根據美媒ClutchPoints統計，保羅也成為NBA史上第11名至少打了20個賽季的球員

這11名球員當中僅2名是現役球員，除了保羅以外，就是詹姆斯（LeBron James）打了22個賽季。

商品推薦