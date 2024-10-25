NBA／衛少與穆雷表現低迷 金塊開幕戰只得87分不敵雷霆

金塊隊開幕戰在主場迎戰上季西區龍頭雷霆隊，當家後衛穆雷（Jamal Murray）和新援衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表現低迷，終場以87：102慘敗。

金塊首節前6分鐘取得18：10領先，衛斯特布魯克頂替穆雷上場後戰況風雲變色，雷霆打出一波13：3攻勢反超比分，首節打完領先7分。

第二節打完雷霆仍領先7分，第三節雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨得12分5助攻；金塊則是進攻陷入低迷，單節29投7中只得17分。末節金塊仍未振作，最後1分38秒淪為垃圾時間。

亞歷山大全場得到28分7籃板8助攻，還有2抄截3阻攻。霍姆葛倫（Chet Holmgren）也繳出25分14籃板5助攻，外帶2抄截4阻攻的全能數據。

金塊方面，約柯奇（Nikola Jokic）拿下16分12籃板13助攻大三元，穆雷全場14投4中進帳12分，衛斯特布魯克上場21分鐘，10投2中，得到6分5籃板5助攻，正負值-24全場最差。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）認為團隊防守出色，但進攻有很大改進空間，他也談到穆雷和衛斯特布魯克的低迷，「我認為他們有潛力一起打得出色，當他們一起打球次數越多，越能適應彼此比賽。」

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