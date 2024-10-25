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NBA／前員工提告快艇漠視雷納德健康問題：只重視他的價值

聯合新聞網／ 綜合報導
前員工提告快艇，表示管理層漠視雷納德的健康問題，還將自己作為違規招募雷納德的籌碼。 路透社
前員工提告快艇，表示管理層漠視雷納德的健康問題，還將自己作為違規招募雷納德的籌碼。 路透社

根據外媒報導，快艇前體能教練謝爾頓（Randy Shelton）在近日向老東家提告，他先是指控快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）不當解雇自己，並提到管理層不僅長期漠視當家球星雷納德Kawhi Leonard）的健康問題，更將自己作為違規招募雷納德的籌碼。

《ESPN》日前得到這份訴訟的副本，內容中提及謝爾頓在雷納德進入NBA前就曾共事，一直到2017年快艇有意招募雷納德，因此連繫上他，希望透過他與雷納德的交情提高對方入隊的誘因。

雖然雷納德最終選擇前往暴龍，但快艇仍然持續釋出招募之意，而根據NBA章程第35條，球隊禁止「直接或間接」引誘與球隊簽約的球員加入另一支球隊。謝爾頓表示，他是多年來招募雷納德計畫的一部分，在潛在的違規行為方面「遠遠超出了NBA章程的規範」。

隨著2019年雷納德加盟快艇，謝爾頓也被雇用。他在訴訟中提到，快艇曾許諾他會得到「光明的未來」，法蘭克後續也親自保證，雷納德加入快艇後，他會在球隊的體能人員中備受重用，但現實並非如此。

雷納德在2021年季後賽因右膝前十字韌帶撕裂進行手術，並缺席了下個賽季，當時謝爾頓表示由於雷納德傷病不斷，需要730天的恢復時間，但球團並不接受，最終在會議中決定限制雷納德上場時間。後續結果就是，這位球星因休息不足，開始飽受傷病侵擾。而謝爾頓相當不滿，並寫信投訴自己角色作用減弱與管理層忽視雷納德健康的問題，此舉最終導致他在2023年遭到無故解雇。

經歷了一系列不當對待，謝爾頓決定提告，並要求一筆「重大」賠償。快艇方面則是發表聲明否認這些指控。他們表示謝爾頓所說毫無根據，「我們尊重謝爾頓先生的僱傭合同，並向他支付了全額工資。這起訴訟可能會撼動快艇，但謝爾頓先生應該知道這是虛假的」。

Kawhi Leonard 快艇 雷納德

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