NBA／公牛中鋒佛西維奇成美國公民 恐失去蒙特內哥羅國籍

據蒙特內哥羅媒體「Vijesti」報導，在美國移民及海關署認證後，公牛當家中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）將成為美國公民。不過根據法律規定，他將失去蒙特內哥羅國籍。

報導指出，美國移民及海關署近日在社群宣布，佛西維奇正式成為美國公民，但蒙特內哥羅並未與任何國家簽訂雙重國籍協議。

相關單位發言人薩巴諾維奇（Daniela Sabanovic）也提到，當前法律並不支持，「所有在2006年6月3日後，除蒙特內哥羅公民身份外，還自願獲得其他國家公民身份的人，根據《黑山公民身份法》第24條第4列，將透過法律強制啟動喪失蒙特內哥羅公民身分程序。」

對此，佛西維奇並未做出回應，無從得知他是否知道自己將失去蒙特內哥羅國籍。佛西維奇現年34歲，2011年前往美國開啟NBA之旅，至今已13個年頭，可以說他人生有3分之1的時間在美國度過。

蒙特內哥羅只有60多萬人口，佛西維奇過去多次代表蒙特內哥羅參加國際賽，如歐錦賽、世界盃和奧運資格賽等。

A joyful naturalization ceremony became even more special as Chicago Bulls player Nikola Vucevic took the oath and became a #NewUSCitizen. Welcome to the American family! pic.twitter.com/ZmA7zTXKSX — USCIS (@USCIS) 2024年10月2日

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