NBA／前勇士榜眼威斯曼開幕戰就受傷 左跟腱撕裂歸期未定

溜馬隊榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）開幕戰就受傷，球團今天宣布他左跟腱撕裂，歸期未定。

溜馬昨天開幕戰對活塞隊，威斯曼出手三分球後沒有與對手接觸，就發生腿部不適症狀，經核磁共振檢查確定是左跟腱撕裂，團隊還在討論治療方式。

James Wiseman suffered a non-contact injury



Hope he is ok. 🙏



pic.twitter.com/J18yYIc69g — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年10月23日

威斯曼2020年選秀會以榜眼姿態加盟勇士隊，但生涯第2季就因傷整季報銷，復出後始終無法達到球迷們期待，2022-23賽季中，被勇士交易到活塞，今年休賽季又以2年部分保障底薪合約加入溜馬。

威斯曼擠進溜馬輪替陣容，沒想到開幕戰只上場5分鐘，攻下6分，就遭遇嚴重傷勢，合約僅部分保障的他有可能被裁掉。

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