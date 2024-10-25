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NBA／前勇士榜眼威斯曼開幕戰就受傷 左跟腱撕裂歸期未定
溜馬隊榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）開幕戰就受傷，球團今天宣布他左跟腱撕裂，歸期未定。
溜馬昨天開幕戰對活塞隊，威斯曼出手三分球後沒有與對手接觸，就發生腿部不適症狀，經核磁共振檢查確定是左跟腱撕裂，團隊還在討論治療方式。
威斯曼2020年選秀會以榜眼姿態加盟勇士隊，但生涯第2季就因傷整季報銷，復出後始終無法達到球迷們期待，2022-23賽季中，被勇士交易到活塞，今年休賽季又以2年部分保障底薪合約加入溜馬。
威斯曼擠進溜馬輪替陣容，沒想到開幕戰只上場5分鐘，攻下6分，就遭遇嚴重傷勢，合約僅部分保障的他有可能被裁掉。
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