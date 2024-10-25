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NBA／波爾首節狂砍17分無用！巫師遭綠衫軍壓制開幕戰吞敗
巫師隊今天開幕戰在主場對上衛冕軍塞爾蒂克隊，開局波爾（Jordan Poole）就迎來爆發，單節狂砍17分。無奈孤掌難鳴，不敵綠軍雙探花布朗（Jaylen Brown）與泰托姆（Jayson Tatum）52分攻勢，終場以102：122大比分吞下例行賽首敗。
波爾上賽季從勇士隊轉戰巫師後表現有所下滑，不過本賽季開幕戰找回身手，面對塞爾蒂克首節就火力全開，用5記三分彈，外加1次加速後變向的快攻上籃拿下17分，第1節剩下7分11秒時還上演精彩的「小打大」戲碼。面對中鋒霍福特（Al Horford），他先是用假動作騙起防守者，接著後撤出手投進超大號3分。
可惜波爾第1節的精采表現沒有替球隊要到便宜，塞爾蒂克在一哥泰托姆14分和懷特（Derrick White）10分帶領下，以33：32微幅領先進入第2節。在這之後，巫師持續遭到壓制，第3節甚至差點被對手投進壓哨3分。
第3節末綠衫軍以98：73取得絕對領先，普里查德（Payton Pritchard）接球後奮力投進半場3分，不過這球離手當下已經超過正規時間，被裁判沒收。隨著比賽早早進入垃圾時間，最終塞爾蒂克也以122：102輕鬆二連勝。
布朗拿下全場最高27分，外帶7籃板4抄截，泰托姆則是繳出25分11籃板。巫師方面，波爾得到最高26分，除他以外，僅2位隊友得分上雙。
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