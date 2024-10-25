NBA／湯普森轉隊首秀狂射6顆三分砍22分 獨行俠輕取馬刺

灰熊隊日本控衛河村勇輝昨天開幕戰沒有上場，他受訪時提到勝利是球隊首要目標，就算待在板凳，也能學到很多東西。 河村勇輝因熱身賽繳出好表現，季前獲得雙向合約，有望成為第4位登上NBA的日本球員，前3

2024-10-25 16:27