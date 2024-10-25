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NBA／湯普森轉隊首秀狂射6顆三分砍22分 獨行俠輕取馬刺

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森轉戰獨行俠首戰外線發威，砍進22分。 法新社
湯普森轉戰獨行俠首戰外線發威，砍進22分。 法新社

獨行俠隊開幕戰主場迎戰馬刺隊，湯普森（Klay Thompson）首秀就飆進6記三分球，貢獻22分，幫助獨行俠終場以120：109獲勝。

湯普森開賽3分鐘就中距離跳投命中，轉隊後首度分數進帳。獨行俠上半場外線23投6中，不過半場打完只以47：49落後。

第三節獨行俠投進7顆外線，海灌40分，帶著7分領先進入末節。獨行俠末節前段靠著湯普森和唐西奇（Luka Doncic）輪流飆進外線，打出16：3攻勢，馬刺最後6分鐘撤下主力球員，放棄比賽。

湯普森全場13投7中，其中三分球10投6中，進帳22分，還有7籃板3抄截。唐西奇繳出28分10籃板8助攻的準大三元，厄文（Kyrie Irving）和萊夫利（Dereck Lively II）都貢獻15分。

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）手感冰冷，全場18投5中只拿17分9籃板。「控衛之神」保羅（Chris Paul）轉隊首戰6投1中，只得到3分7籃板8助攻。

Chris Paul Klay Thompson Luka Doncic Victor Wembanyama 獨行俠 馬刺

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