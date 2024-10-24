NBA／勇士A計畫是組四巨頭 隨隊記者曝：喬治和馬卡南都要

休賽季有傳聞指出勇士隊想爭取球星喬治（Paul George）或馬卡南（Lauri Markkanen），不過根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，其實勇士A計畫是一次搶下2名球星。

史萊特指出，勇士原本打算先簽後換喬治，再和爵士隊談馬卡南交易，打算一鼓作氣得到2人，馬卡南並不是B計畫。不過快艇要價過高，最終76人隊直接簽下喬治，馬卡南則續留爵士。

勇士前鋒格林（Draymond Green）告訴史萊特，「我們一直在討論這個可能性，如果能得到這2個傢伙，會掀起巨大浪潮，但快艇不願意合作，爵士總管安吉（Danny Ainge）就是一貫作風。」

史萊特認為，如果勇士發動先簽後換得到喬治，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）或許會願意「歐印」所有資產滿足爵士，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）告訴史萊特，「鄧利維很理性，他說如果把未來全賣掉，換來不錯，但不是超強的球隊不太合理，特別是我們的球星已處在生涯這個階段。」

勇士最終選擇加強陣容深度，得到希爾德（Buddy Hield）、梅爾頓（De'Anthony Melton）和安德森（Kyle Anderson）等功能性球員。開幕戰勇士就展現強大陣容深度，共14人上場，其中希爾德上場15分鐘就砍下22分，未辜負球迷們期待。

商品推薦