聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／詹皇父子因車禍挨告 女主持人批「同台」是人為操作
湖人隊39歲巨星詹姆斯（LeBron James）與大兒子布朗尼（Bronny James）同時上場，創聯盟首見紀錄。不過前ESPN節目女主持人比朵兒（Michelle Beadle）怒嗆，這行為根本是人為操作。
布朗尼今年在選秀會第55順位被湖人選進，與湖人簽約後，他在夏季聯賽和熱身賽的一舉一動都受到外界關注。湖人開幕戰也吸引棒球界傳奇父子檔小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）和老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.）進場觀戰。
布朗尼在第二節與詹姆斯同時上場，滿足觀眾期待。不過比朵兒受邀網路節目時，痛批詹姆斯父子同台相當荒謬，「如果這不是人造（manufactured），那我不知道人造這個詞是什麼意思。我再說一遍，我不覺得這有什麼了不起，沒留下深刻印象，只覺得太荒謬了。」
另外，根據美國八卦媒體《TMZ》報導，詹姆斯父子檔因一場2022年發生的車禍被告。2名原告聲稱美國時間2022年11月13日，在加州利爾特羅克的高速公路遭詹姆斯父子駕駛的車輛撞上。
原告聲稱在車禍當下受傷，需接受治療，被撞的車也在事故中損壞，他們要求詹姆斯父子賠償損失。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言