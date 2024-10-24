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NBA／詹皇父子因車禍挨告 女主持人批「同台」是人為操作

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、布朗尼(右)。 法新社
詹姆斯(左)、布朗尼(右)。 法新社

湖人隊39歲巨星詹姆斯（LeBron James）與大兒子布朗尼（Bronny James）同時上場，創聯盟首見紀錄。不過前ESPN節目女主持人比朵兒（Michelle Beadle）怒嗆，這行為根本是人為操作。

布朗尼今年在選秀會第55順位被湖人選進，與湖人簽約後，他在夏季聯賽和熱身賽的一舉一動都受到外界關注。湖人開幕戰也吸引棒球界傳奇父子檔小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）和老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.）進場觀戰。

布朗尼在第二節與詹姆斯同時上場，滿足觀眾期待。不過比朵兒受邀網路節目時，痛批詹姆斯父子同台相當荒謬，「如果這不是人造（manufactured），那我不知道人造這個詞是什麼意思。我再說一遍，我不覺得這有什麼了不起，沒留下深刻印象，只覺得太荒謬了。」

另外，根據美國八卦媒體《TMZ》報導，詹姆斯父子檔因一場2022年發生的車禍被告。2名原告聲稱美國時間2022年11月13日，在加州利爾特羅克的高速公路遭詹姆斯父子駕駛的車輛撞上。

原告聲稱在車禍當下受傷，需接受治療，被撞的車也在事故中損壞，他們要求詹姆斯父子賠償損失。

Bronny James LeBron James 湖人

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