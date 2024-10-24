聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士希爾德完美取代湯普森？柯瑞：他無縫接軌
神射手希爾德（Buddy Hield）加盟勇士隊首戰就發威，板凳出發只打15分鐘，就飆進5記三分球，拿下全隊最高22分。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後受訪時直呼希爾德根本無縫接軌。
希爾德是過去5季命中最多三分球的球員，他投進1332顆；柯瑞這段期間內投進1264顆，名列第2。柯瑞賽後受訪時說，「過去8年我和希爾德三分命中數一直是前2名，湯普森（Klay Thompson）也名列其中，所以我們清楚希爾德的技術，知道他能做什麼。目前為止，他無縫接軌。」
希爾德受訪時直言，「自從離開大學後，很久沒感受到這種自由。」柯瑞也表示，「很高興希爾德能在舒適的系統打球，我知道他多年前就和我們打過，我們總是讓對手感到洩氣，但現在他可以加入我們，對他來說是一個很酷的體驗。」
勇士本場比賽採取12人次輪換，加上垃圾時間上場的華特斯（Lindy Waters III）和桑托斯（George Santos），共14人上場。對此柯瑞認為，「我們很快就會知道答案，現在這支球隊的特點取決於陣容深度，會根據比賽需求展現靈活性。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言