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NBA／維金斯填補湯普森空缺 勇士主帥：這就是我們喜歡的他
勇士隊新賽季首場比賽作客拓荒者隊主場，維金斯（Andrew Wiggins）高效率砍下全隊次高22分，幫助勇士以139：104大勝拓荒者，他賽後感謝總教練柯爾（Steve Kerr）信任。
勇士三節打完就領先27分，比賽提前進入垃圾時間。擔任先發得分後衛的維金斯出戰23分鐘，15投8中，其中三分球7投4中，拿到20分4籃板。
維金斯上季因父親病情影響到球賽表現，場均13.2分創生涯新低。他今天賽後受訪時感謝柯爾，「當你的總教練相信你且給你信心，讓你放飛自我時，那種感覺很好。今年夏天我一直在努力找回狀態。」
勇士休賽季失去神射手湯普森（Klay Thompson），維金斯頂上先發得分後衛，柯爾受訪時直言，「維金斯今天表現很棒，這就是我們今年對他的期待。他心平氣和，狀態很好，正處於生涯顛峰期，我認為他準備迎來一個精彩的賽季。」
柯爾還讚賞維金斯出手7次三分球，「幾周前我就說他應該每場出手6到7次三分球，他今天出手7次，還攻擊籃框，在快攻中上籃。這就是我們喜歡維金斯的地方，他可以在場上任何位置得分。」
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