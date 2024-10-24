NBA／鵜鶘厄運連連！主控墨瑞首戰就左手骨折 恐長期缺陣

鵜鶘隊開幕戰以123：111戰勝公牛隊，但賽後傳出壞消息，休賽季才補強的先發控衛墨瑞（Dejounte Murray）左手骨折，將缺席很長一段時間。

墨瑞本場比賽出戰30分鐘，15投4中，得到14分10助攻8籃板，成為鵜鶘隊史第3位加盟首戰助攻上雙的球員，前兩人是2002年的戴維斯（Baron Davis）和2018年的裴頓（Elfrid Payton）。

據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，第4節最後2分鐘時，墨瑞投三分球時被拉文（Zach LaVine）犯規，倒地後他握者左手，雖墨瑞隨後繼續打，但最後一分鐘被換下場，賽後也沒接受媒體訪問。

查拉尼亞指出，墨瑞左手骨折，將缺席很長一段時間。本周對墨瑞來說相當難過，他先回家處理緊急狀況，飛回紐奧良打開幕戰後又受傷。鵜鶘後衛麥凱倫（C.J. McCollum）受訪時表示，「希望他不會缺席太久，他看著我說手感覺不太對勁，但繼續比賽，考慮到這些狀況，他堅持下去，打得很好。」

本場比賽怪物狀元威廉森（Zion Williamson）因病缺陣，原先球迷期待在正牌控球後衛輔助下，威廉森能打得很好，不料兩人還沒聯手，墨瑞就有可能先長期缺陣。

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