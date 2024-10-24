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NBA／快艇新主場首戰就進OT 哈登關鍵罰球失手含恨不敵太陽
快艇隊豪華新主場Intuit Dome造價20億美元，啟用後首場例行賽就和太陽隊打進延長賽，關鍵時刻哈登（James Harden）2罰1中，錯失追平機會，最後一擊又發球失誤，終場以113：116含恨落敗。
上半場快艇進攻當機只得39分，不過太陽也有47分。第三節快艇球星哈登大爆發，單節16分率隊反超，帶著2分領先進入末節。
第四節快艇板凳陣容將士用命，把領先擴大到9分，最後4分鐘杜蘭特（Kevin Durant）率太陽打出11：0攻勢，反倒取得2分領先，但關鍵時刻布克（Devin Booker）6犯離場，快艇靠哈登連2次進攻取分扳平戰局，但最後一擊失手，進入延長賽。
延長賽最後4秒快艇落後2分，哈登買到犯規，沒想到第2罰沒中，太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）搶到關鍵籃板，接著站上罰球線，2罰全進。快艇有3秒反撲，但發球失誤，讓太陽收下勝利。
杜蘭特全場出賽44分鐘，得到25分7籃板，但有7次失誤。比爾（Bradley Beal）攻下24分，布克15分6助攻，新控球後衛瓊斯（Tyus Jones）11分8助攻0失誤。
快艇方面，哈登全場28投10中，拿下29分12籃板8助攻，但也有7次失誤。祖巴茲（Ivica Zubac）攻下21分9籃板。
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