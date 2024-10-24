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NBA／柯瑞準大三元、希爾德補K湯缺口 勇士大勝拓荒者35分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞只打三節就有17分、10助攻、9籃板「準大三元」演出。 路透
柯瑞只打三節就有17分、10助攻、9籃板「準大三元」演出。 路透

在今年夏天面臨湯普森（Klay Thompson）出走的勇士，今天在新賽季首場比賽作客拓荒者主場，儘管上半場柯瑞（Stephen Curry）與球隊急欲培養的庫明加（Jonathan Kuminga）手感不佳，但新加入的希爾德（Buddy Hield）卻頂上火力缺口，上半場就砍進4顆三分球，個人全場拿下22分，幫助勇士以139：104輕取拓荒者。

勇士今年夏天在湯普森透過先簽後換方式轉戰獨行俠後，正式結束「三巨頭」時代，與柯瑞的「浪花兄弟」組合也宣告解體，不過包括年輕的庫明加以及休賽季透過交易加盟的希爾德，都被期待能頂上湯普森留下的得分缺口。

希爾德轉戰勇士首戰就打出球隊期待，22分完全補上K湯缺口。 法新社
希爾德轉戰勇士首戰就打出球隊期待，22分完全補上K湯缺口。 法新社

不過今天開賽年輕的拓荒者就打出8：1攻勢，讓勇士似乎慌了手腳，開賽前段仍在尋找投籃手感，直到希爾德連續砍進三分球後才慢慢進入比賽狀態，甚至在第二節超前比數，上半場打完勇士就以砍進四顆三分球的希爾德攻下14分表現最佳，至於柯瑞則是在投籃手感不佳的情況下送出7次助攻，幫助勇士以12分領先拓荒者。

在第二節單節海灌41分後，易籃後勇士持續凶猛火力，在第三節再度猛砍37分，一度領先拓荒者達到27分之多，也讓比賽提前進入垃圾時間，最終勇士就在團隊7人得分上雙下，以35分差距奪下賽季首勝。

勇士今天以希爾德投進5顆三分球拿下22分表現最佳，柯瑞則是只打三節就有17分、10助攻、9籃板「準大三元」演出，維金斯（Andrew Wiggins）也有20分進帳，反倒是目前仍未與勇士達成續約協議的庫明加，出手9次僅命中3球拿下10分，表現不如預期。

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