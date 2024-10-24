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NBA／哈利伯頓關鍵三分率溜馬險勝活塞 騎士大勝暴龍30分

中央社／ 23日綜合外電報導
哈利伯頓在比賽還剩20.8秒時投進三分球，並在還剩8.1秒時閞鍵兩罰全中，率溜馬末節逆襲活塞，拿下賽季首勝。 路透
哈利伯頓在比賽還剩20.8秒時投進三分球，並在還剩8.1秒時閞鍵兩罰全中，率溜馬末節逆襲活塞，拿下賽季首勝。 路透

美國職籃NBA展開新賽季，兩支客場球隊分別獲勝。溜馬以115比109擊敗活塞；騎士也以136比106拿下暴龍。

路透社報導，印第安納溜馬作客底特律活塞，溜馬的透納（Myles Turner）拿下20分、9個籃板、4次助攻與4次阻攻助全隊獲勝，也讓活塞新上任的總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff），首役就在主場觀眾前吞敗。

溜馬的席亞康（Pascal Siakam）拿下19分、8個籃板和9次助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也貢獻19分，協助全隊在下半場扭轉落後12分的局面。後衛哈利伯頓（Tyrese

Haliburton）拿15分，麥康奈（T.J.McConnell）也有14分進帳。

活塞方面，康寧漢（Cade Cunningham）拿下全隊最高的28分和8次助攻，後衛艾維（Jaden Ivey）拿下17分，小哈達威（Tim Hardaway Jr）和畢斯利（MalikBeasley）各得14分。

半場結束時活塞是以58比49領先。哈里斯（TobiasHarris）在前兩節拿下13分居全隊之冠，替補上場的畢斯利貢獻10分。

哈利伯頓在比賽還剩20.8秒時投進三分球，並在還剩8.1秒時閞鍵兩罰全中，最後溜馬是以115比109獲勝。

騎士中鋒莫布里拿下全隊最高的25分和9個籃板。 美聯社
騎士中鋒莫布里拿下全隊最高的25分和9個籃板。 美聯社

另一場比賽由克里夫蘭騎士作客多倫多暴龍，騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）拿下25分和9個籃板，米契爾（Donovan Mitchell）拿下21分，同時全隊在第2節掌控比賽，進入第4節時更以26分領先，最後全隊是以136比106擊垮暴龍。

勒佛特（Caris LeVert）9投8中，並在第3節為騎士拿下他全場19分中的15分；艾倫（Jarrett Allen）得到14分和7個籃板；傑洛姆（Ty Jerome）也是拿14分；尼恩（Georges Niang）則有11分。

騎士的賈蘭德（Darius Garland）第1節就吃3次犯規，全場7分與6次助攻。

暴龍第30個賽季的首戰，布徹（Chris Boucher）以18分領先全隊，迪克（Gradey Dick）16分，希德（Jamal Shead）貢獻10分，巴恩斯（Scottie Barnes）9分外加6個籃板與5次助攻。

暴龍的奎克利（Immanuel Quickley）因右骨盆挫傷缺席下半場比賽，他最終是以13分場與4次助攻作收。

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