快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／莫蘭特率灰熊退爵士 河村勇輝未上陣、周志豪犯滿

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
爵士馬卡南狂攻35分，但灰熊還是靠莫蘭特22分、10助攻率隊多點開花贏球。 路透
爵士馬卡南狂攻35分，但灰熊還是靠莫蘭特22分、10助攻率隊多點開花贏球。 路透

灰熊今天進行新賽季例行賽首戰，在作客爵士主場的賽事中就遭遇嚴苛挑戰，爵士在球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen）猛轟35分領軍下與灰熊一路拉鋸，但灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）在比賽關鍵時刻接連送出助攻給艾爾達瑪（Santi Aldama）得分，加上貝恩（Desmond Bane）倒數6秒的關鍵兩罰俱中，幫助灰熊以126：124險勝爵士。

灰熊在新賽季迎回主控莫蘭特，加上兩位新秀周志豪、河村勇輝的加入，從熱身賽就話題不斷，不過今天周志豪以先發中鋒身份登場15分鐘就遭遇震撼教育，吞下6犯離場，僅留下5分、5籃板的數據，河村勇輝更是因為賽事拉鋸，整場比賽只能在場邊觀賽，成為全隊唯一未出賽的球員。

而灰熊今天也打出亮眼一戰，上半場就在莫蘭特穿針引線下取得11分領先，不過易籃後地主爵士也展開反撲，尤其是馬卡南先在第三節前段連得7分，第四節剩下7分多鐘時，更是先完成一次「三分打」，又靠著兩罰俱中幫助爵士追平比數。

不過關鍵時刻灰熊球員也展現強大韌性，先是貝恩、赫夫（Jay Huff）接連砍進三分球，莫蘭特又在比賽剩下2分多鐘時連續助攻給艾爾達瑪得分，加上貝恩在倒數6秒的兩罰俱中，最終灰熊就以2分差距險勝爵士。

灰熊今天共3人得分超過20分，其中莫蘭特22分、10助攻，艾爾達瑪和貝恩合力砍進9顆三分球，分別拿下27分與24分，至於爵士則是以馬卡南的35分最佳。

延伸閱讀

NBA／太勵志！172公分河村勇輝獲灰熊雙向合約

NBA／小皮本獲正式合約肯定 河村勇輝拚灰熊雙向合約機會增

刷新亞洲球員築夢世界觀 河村勇輝值得一份雙向合約

NBA／ 河村勇輝10分7助攻 官方曬「不看人傳球」連線周志豪

相關新聞

NBA／柯瑞準大三元、希爾德補K湯缺口 勇士大勝拓荒者35分

在今年夏天面臨湯普森（Klay Thompson）出走的勇士，今天在新賽季首場比賽作客拓荒者主場，儘管上半場柯瑞（Ste...

NBA／快艇新主場首戰就進OT 哈登關鍵罰球失手含恨不敵太陽

快艇隊豪華新主場Intuit Dome造價20億美元，啟用後首場例行賽就和太陽隊打進延長賽，關鍵時刻哈登（James Harden）2罰1中，錯失追平機會，最後一擊又發球失誤，終場以113：116含恨

NBA／雙星缺陣馬克西孤掌難鳴 76人遭公鹿雙巨頭碾壓

今年休賽季簽下明星前鋒喬治（Paul George）後組成新三巨頭的76人，今天新賽季主場開幕戰迎戰公鹿，三巨頭卻僅剩下...

NBA／小鮑爾繳34分準大三元 黃蜂克服18分落後逆轉火箭

黃蜂隊少主小鮑爾（LaMelo Ball）上季因傷只打22場，黃蜂也只拿下21勝。本季開幕戰黃蜂對上火箭隊，小鮑爾豪取34分8籃板11助攻，幫助球隊克服最多18分落後，終場以110：105完成逆轉勝。

NBA／公牛球哥相隔1013天後進球 墨瑞鵜鶘首秀準大三元奪勝

鵜鶘今天在主場開幕戰迎戰公牛隊，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）因病缺陣，英格倫（Brandon Ingram）狂砍33分，帶隊以123：111擊退公牛。 本場比賽是鵜鶘墨瑞（D

NBA／莫蘭特率灰熊退爵士 河村勇輝未上陣、周志豪犯滿

灰熊今天進行新賽季例行賽首戰，在作客爵士主場的賽事中就遭遇嚴苛挑戰，爵士在球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。