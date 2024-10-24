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NBA／巴特勒烙賽只得3分！魔術班切羅寫史上首見紀錄滅熱火
熱火隊今天在主場開幕戰迎戰上季崛起的魔術隊，沒想到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）烙賽只得3分，魔術在狀元班切羅（Paolo Banchero）33分11籃板領軍下，終場以116：97輕取熱火。
兩隊上半場你來我往，魔術第二節尾聲連進2顆三分球取得4分領先。第三節開局魔術打出12：0攻勢，接著又一波18：2攻勢，末節魔術再以17：4攻勢打爆熱火。
班切羅全場24投12中，得到33分11籃板，正負值高達+42，他成為史上首位至少30分10籃板0失誤，正負值至少+40的球員。魔術前鋒華格納（Franz Wagner）也挹注23分，哈里斯（Gary Harris）三分球9中6，進帳18分。
熱火團隊命中率只有39%，洛齊爾（Terry Rozier）拿到全隊最高的19分，阿德巴約（Bam Adebayo）只有9分5籃板，巴特勒更慘，8投1中，只得到3分4籃板5助攻，還有1抄截1阻攻。
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