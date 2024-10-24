NBA／小鮑爾繳34分準大三元 黃蜂克服18分落後逆轉火箭

黃蜂隊少主小鮑爾（LaMelo Ball）上季因傷只打22場，黃蜂也只拿下21勝。本季開幕戰黃蜂對上火箭隊，小鮑爾豪取34分8籃板11助攻，幫助球隊克服最多18分落後，終場以110：105完成逆轉勝。

火箭雙星森根（Alperen Sengun）和格林（Jalen Green）首節合砍19分，取得5分領先。第二節森根又進帳10分，半場就拿下19分13籃板，助火箭領先11分。

第三節火箭一度將分差擴大到18分，但黃蜂打出18：8攻勢，將分差縮小到5分。隨後雙方陷入拉鋸，最後40秒小鮑爾助攻威廉斯（Grant Williams）投進關鍵三分球，接著小鮑爾兩罰全進，鎖定勝局。

Grant Williams. KNOCK. DOWN.



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小鮑爾全場20投10中，繳出34分8籃板11助攻的全能數據，板凳暴徒曼恩（Tre Mann）16投8中攻進24分，榜眼前鋒米勒（Brandon Miller）因臀部不適，只打11分鐘，退場前得到6分。火箭方面，森根全場得到25分18籃板5助攻，還有4抄截，格林砍下28分。

LAMELO BALL DOES IT ALL 🔥



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