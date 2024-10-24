NBA／公牛球哥相隔1013天後進球 墨瑞鵜鶘首秀準大三元奪勝

鵜鶘今天在主場開幕戰迎戰公牛隊，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）因病缺陣，英格倫（Brandon Ingram）狂砍33分，帶隊以123：111擊退公牛。

本場比賽是鵜鶘墨瑞（Dejounte Murray）與公牛吉迪（Josh Giddey）轉隊後首場例行賽，同時是公牛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）相隔1013天重返例行賽戰場。

墨瑞轉隊鵜鶘首秀得到14分10助攻8籃板準大三元。 路透

第二節公牛一哥拉文（Zach LaVine）火力全開，8投6中攻下16分，但公牛半場打完仍落後1分。第三節公牛一度陷入3分鐘得分荒，鵜鶘將分差拉開到雙位數，鵜鶘隨後一路領先，最後一分半領先多達15分，兩邊換上替補球員，結束比賽。

鵜鶘英格倫(右)狂砍33分助鵜鶘退公牛。 路透

英格倫全場23投13中，拿下33分7籃板，墨瑞得到14分10助攻8籃板，麥凱倫（CJ McCollum）也有23分進帳。英格倫賽後受訪時談到與墨瑞配合，「他是一個開放的溝通者，我可以讓他知道我看到的狀況，以及我哪裡有空檔，他能接受這些訊息。」

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公牛方面，拉文攻進全隊最高的27分，佛西維奇（Nikola Vucevic）21分11籃板，吉迪進帳14分5籃板，鮑爾打13分鐘，進帳5分4助攻。

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