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NBA／安比德傷勢穩定卻頻缺陣 聯盟決定啟動調查

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德的出席問題再次成為焦點，聯盟決定介入調查。 法新社
安比德的出席問題再次成為焦點，聯盟決定介入調查。 法新社

76人在今天舉行新賽季球隊開幕戰，在主場迎戰公鹿，不過當家球星安比德（Joel Embiid）卻早早就宣布將因為左膝傷勢無緣本周的三場賽事，這也導致聯盟在今天決定介入調查。

76人今年休賽季大手筆補強，以4年2.12億美元的價碼簽下明星前鋒喬治（Paul George）與安比德、馬克西（Tyrese Maxey）組成三巨頭連線，不過在今天的開幕戰中卻僅剩下馬克西一人孤軍奮戰。

其中安比德在因為左膝蓋傷勢缺席了季前熱身賽後，日前球團更宣布開幕首周的三場賽事安比德也將不會出賽，這也讓聯盟將依據球員參賽賽事的政策，當超級球星缺陣全國轉播賽事時，主動展開調查。

儘管安比德對外聲稱，目前恢復計畫都在軌道上，但一名消息人士卻透露，76人球團為了讓安比德得以在季後賽保持健康出賽，因此將透過例行賽的定期輪休和醫療團隊的例行評估，讓安比德在新賽季能夠有充足的調整空間，甚至將讓他與喬治都不參與背靠背的賽事。

事實上在今年初安比德就曾在與金塊的比賽中，於未登錄在傷兵名單的情況下，於賽前練習時宣布左膝不適缺陣，讓當時金塊教練馬龍（Michael Malone）呼籲聯盟應該介入調查，這也讓安比德的出賽問題成為話題。

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