快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／衛冕軍開幕戰痛宰尼克 綠衫軍29記三分平紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
衛冕軍塞爾蒂克開幕戰猛轟廿九顆三分球追平聯盟紀錄。 路透
衛冕軍塞爾蒂克開幕戰猛轟廿九顆三分球追平聯盟紀錄。 路透

美國職籃ＮＢＡ衛冕軍塞爾蒂克隊，昨天在新賽季開幕戰前舉行冠軍戒指頒獎儀式，並且掛上隊史第十八面冠軍錦旗，對尼克隊之戰外線火力全開，猛轟廿九顆三分球追平聯盟紀錄，看板球星泰托姆貢獻八顆、全場拿下卅七分，幫助塞爾蒂克以一三二比一○九獲勝。

今年休賽季成功續留冠軍班底的塞爾蒂克，新賽季被認為很有機會挑戰二連霸，開幕戰對手尼克在休賽季也透過兩筆交易案，分別補進布里吉斯、唐斯，同樣是東區冠軍熱門球隊。

兩軍昨交鋒賽況卻呈現一面倒，儘管尼克團隊命中率高達五成五，但塞爾蒂克更是手感火燙，上半場就投進十七顆三分球，第四節剩下八分多鐘時，團隊已投進平聯盟單場紀錄的廿九顆，儘管未打破紀錄，仍以廿三分差距奪開幕戰勝利。

昨天賽前領取夢寐以求的冠軍戒指，也激發團隊的求勝決心，泰托姆說：「賽前儀式中的影片播放我們過去八年的起起落落，讓人情緒激動，看到冠軍錦旗升起以及那些傳奇球員，感覺真的很酷」。

尼克布朗森、布里吉斯各拿廿二分表現最佳，唐斯轉隊首秀則有十二分、七籃板。

唐斯 塞爾蒂克 尼克 布朗森 泰托姆

延伸閱讀

NBA／泰托姆領軍飆分太瘋狂 尼克哈特笑稱該對他們藥檢

NBA／尼克布里吉斯新投籃姿勢超級卡 愛德華：他玩完了

NBA／再一冠不是說說 開幕戰綠衫軍平紀錄29顆三分球轟垮尼克

NBA／布里吉斯拒尼克提前續約報價 明夏挑戰頂級合約

相關新聞

NBA／柯瑞準大三元、希爾德補K湯缺口 勇士大勝拓荒者35分

在今年夏天面臨湯普森（Klay Thompson）出走的勇士，今天在新賽季首場比賽作客拓荒者主場，儘管上半場柯瑞（Ste...

NBA／快艇新主場首戰就進OT 哈登關鍵罰球失手含恨不敵太陽

快艇隊豪華新主場Intuit Dome造價20億美元，啟用後首場例行賽就和太陽隊打進延長賽，關鍵時刻哈登（James Harden）2罰1中，錯失追平機會，最後一擊又發球失誤，終場以113：116含恨

NBA／鵜鶘厄運連連！主控墨瑞首戰就左手骨折 恐長期缺陣

鵜鶘隊開幕戰以123：111戰勝公牛隊，但賽後傳出壞消息，休賽季才補強的先發控衛墨瑞（Dejounte Murray）左手骨折，將缺席很長一段時間。 墨瑞本場比賽出戰30分鐘，15投4中，得到1

NBA／小鮑爾繳34分準大三元 黃蜂克服18分落後逆轉火箭

黃蜂隊少主小鮑爾（LaMelo Ball）上季因傷只打22場，黃蜂也只拿下21勝。本季開幕戰黃蜂對上火箭隊，小鮑爾豪取34分8籃板11助攻，幫助球隊克服最多18分落後，終場以110：105完成逆轉勝。

NBA／公牛球哥相隔1013天後進球 墨瑞鵜鶘首秀準大三元奪勝

鵜鶘今天在主場開幕戰迎戰公牛隊，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）因病缺陣，英格倫（Brandon Ingram）狂砍33分，帶隊以123：111擊退公牛。 本場比賽是鵜鶘墨瑞（D

NBA／莫蘭特率灰熊退爵士 河村勇輝未上陣、周志豪犯滿

灰熊今天進行新賽季例行賽首戰，在作客爵士主場的賽事中就遭遇嚴苛挑戰，爵士在球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。