NBA／衛冕軍開幕戰痛宰尼克 綠衫軍29記三分平紀錄

美國職籃ＮＢＡ衛冕軍塞爾蒂克隊，昨天在新賽季開幕戰前舉行冠軍戒指頒獎儀式，並且掛上隊史第十八面冠軍錦旗，對尼克隊之戰外線火力全開，猛轟廿九顆三分球追平聯盟紀錄，看板球星泰托姆貢獻八顆、全場拿下卅七分，幫助塞爾蒂克以一三二比一○九獲勝。

今年休賽季成功續留冠軍班底的塞爾蒂克，新賽季被認為很有機會挑戰二連霸，開幕戰對手尼克在休賽季也透過兩筆交易案，分別補進布里吉斯、唐斯，同樣是東區冠軍熱門球隊。

兩軍昨交鋒賽況卻呈現一面倒，儘管尼克團隊命中率高達五成五，但塞爾蒂克更是手感火燙，上半場就投進十七顆三分球，第四節剩下八分多鐘時，團隊已投進平聯盟單場紀錄的廿九顆，儘管未打破紀錄，仍以廿三分差距奪開幕戰勝利。

昨天賽前領取夢寐以求的冠軍戒指，也激發團隊的求勝決心，泰托姆說：「賽前儀式中的影片播放我們過去八年的起起落落，讓人情緒激動，看到冠軍錦旗升起以及那些傳奇球員，感覺真的很酷」。

尼克布朗森、布里吉斯各拿廿二分表現最佳，唐斯轉隊首秀則有十二分、七籃板。

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